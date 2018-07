Colombia-Inghilterra 1-1 (4-5 DCR): le parole nel post partita di Pekerman e Southgate

Con la vittoria dell'Inghilterra contro la Colombia ai calci di rigore, si concludono gli ottavi di finale del Mondiale che hanno visto partite molto equilibrate ed anche sorprendenti eliminazioni. Per la nazionale dei Tre Leoni ci sono voluti i calci di rigore per avere la meglio su una grintosa e nervosa Colombia che ha subito ben sei cartellini gialli e che ha sentito notevolmente la mancanza dell'infortunato James Rodriguez. I tempi regolamentari terminano 1-1 con le reti del capocannoniere del torneo Kane su rigore al 57' e il pareggio al 93' di Mina, difensore che ha totalizzato ben tre reti in questo Mondiale. Dopo i supplementari si va ai rigori dove sbagliano in ordine Henderson, Uribe e Bacca.

Dopo la partita hanno commentato il risultato i due tecnici Josè Pekerman e Gareth Southgate.

Pekerman: "Abbiamo fatto la gara che avevamo pensato. Dispiace essere usciti così, ma sono orgoglioso della mia squadra. Abbiamo lottato fino alla fine, ma non siamo riusciti a qualificarci. Ringrazio tutti i tifosi per l'appoggio. La partita è stata dura e aspra, incerta fino alla fine".

Southgate: "Fantastico, credo che si tratti di un successo meritato, abbiamo dimostrato di non perdere la testa dopo aver preso il gol al 94′. Va dato enorme credito a tutti i giocatori e al mio staff. I rigori sono duri ma i ragazzi hanno mantenuto la calma e hanno trionfato. Questo è un momento speciale per noi, ce lo godiamo".

Ai quarti l'Inghilterra se la vedrà contro la sorprendente Svezia che Southgate non vuole sottovalutare: "La Svezia è una squadra con cui noi abbiamo un record negativo, li abbiamo sottovalutati per tanti anni, non lo faremo adesso che stanno facendo la storia e viaggiano sulle ali dell'entusiasmo. Questa sera è stata una vittoria molto emozionante ma non è ancora finita e non abbiamo voglia di andare a casa".