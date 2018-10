Champions League: il PSG obbligato a vincere, la Stella Rossa vuole continuare a stupire

Il gruppo C insieme al gruppo B (quello di Barcellona, Tottenham, PSV e Inter) è probabilmente il raggruppamento più equilibrato e competitivo della fase a gironi di Champions League. Ne sa qualcosa il Paris Saint Germain, una delle candidate alla vittoria finale ma che all'esordio in questa competizione ha steccato perdendo all'Anfield Road contro i vice campioni d'Europa del Liverpool. Un PSG dunque costretto già adesso a vincere per non ritrovarsi in guai seri in ottica qualificazione. L'avversario di oggi è la Stella Rossa, squadra modesta sulla carta ma che con determinazione e orgoglio, trascinata dai suoi caldi tifosi, ha fermato sul pari il Napoli nella scorsa giornata. La formazione serba dunque vive un momento di caro entusiasmo e venderà cara la pelle questa sera contro i campioni francesi che in casa al "Parco dei Principi" non possono proprio sbagliare.

Non ha grossi dubbi di formazione il tecnico del PSG Tuchel che dovrà fare a meno dello squalificato Buffon e degli infortunati Kurzawa, Dani Alves, Dagba e Nkunku. Lo schieramento è il solito 4-3-3 con Areola in porta, linea difensiva composta da Meunier e Bernat sulle fasce con Thiago Silva e Marquinhos centrali, centrocampo di grande fantasia e palleggio con Verratti, Rabiot e Di Maria che dovranno innescare il trio delle meraviglie Mbappè-Cavani-Neymar.

Poche incertezze sull'undici titolare anche per il tecnico della Stella Rossa Milojevic. Unico indisponibile l'ex Sassuolo Boakye, recupera Rodic mentre un pò di cautela rimane per Savic che però alla fine dovrebbe scendere in campo. Il tecnico della formazione serba schiera i suoi con un 4-2-3-1 con Borjan tra i pali, Stojkovic, Degenek, Savic e Rodic in difesa, Jovicic e Kristicic sono i due mediani mentre sulla trequarti dovrebbe schierare Kafu, Marin e Gobeljic alle spalle dell'unica punta Ben Nabouhane.

Probabili formazioni

PSG (4-3-3) - Areola; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Verratti, Rabiot, Di María; Neymar, Cavani, Mbappé. All. Tuchel

STELLA ROSSA (4-2-3-1) - Borjan; Stojković, Degenek, Savić, Rodić; Jovičić, Krstičić; Kafu, Marin, Gobeljić; Ben Nabouhane. All. Milojevic