Bundesliga, pari nel derby tra Colonia e Bayer. Ok Friburgo e Hertha, pari per l'Hoffenheim

Google Plus

Fonte immagine: Twitter ufficiale Bayer Leverkusen

La Bundesliga saluta il 2016 con la sedicesima giornata, dominata dal big match tra Bayern e Lipsia, dominato a sua volta dalla compagine di Carletto Ancelotti. Non è però tutto qui: ci sono anche le inseguitrici a sorpresa, le nobili decadute nella parte sinistra, chi annaspa e va sotto ritmo, chi invece sta oltrepassando le proprie aspettative. Ieri sera si sono infatti giocate altre quattro partite, oltre alla gara di cartello dell'Allianz. Eccole.

Fonte immagine: Twitter @achtzehn99

Rimane ancora a veleggiare a metà classifica senza una dimensione chiara il Bayer Leverkusen, fermato sul pareggio sul campo del Colonia in un sentitissimo derby che lascia invariata la distanza tra le due compagini. Il vantaggio lo firma Anthony Modeste, 13esimo gol in stagione (gli mancava da oltre un mese), con una splendida girata in piena area. Salva tutto Wendell a fine primo tempo con un buon mancino a incrociare, ma Schmidt torna a casa con qualche rimpianto.

Rimpianti, tanti, ne può avere anche l'Hoffenheim: anche la squadra di Sinsheim deve accontentarsi del pari nell'ultima giornata di Bundesliga del 2016, ma sa anche un po' di beffa, perchè dopo il vantaggio di Wagner intorno alla mezz'ora - solito tocco sporco da pochi passi, da attaccante vero - la gara si riequilibra e all'87' Gnabry pesca il definitivo 1-1 con una sorta di rigore in movimento. Nagelsmann sorride a metà, ma continua a rimanere imbattuto dopo 16 gare.

Torna invece a casa con la vittoria e il terzo posto solitario l'Hertha Berlino, che ha vita piuttosto facile contro il Darmstadt all'Olympiastadion. Gli ospiti non effettuano mai una conclusione nello specchio della porta, così i padroni di casa la aprono e la chiudono nella prima metà di ripresa: Plattenhardt apre le marcature con una punizione deliziosa dai 30 metri, poi Kalou, sempre sugli sviluppi di un piazzato battuto dal terzino, incorna il definitivo 2-0.

Fonte immagine: Twitter @HerthaBSC

Vittoria importantissima anche per il Friburgo, che allunga addirittura fino al +10 sulla terzultima, mettendosi comodo nella parte sinistra della classifica: sul campo dell'Ingolstadt è la doppietta di Niederlechner a decidere, a nulla serve la rete di Suttner nella ripresa.

I risultati

Colonia - Bayer Leverkusen 1-1

21' Modeste (C), 44' Wendell (L)

Hoffenheim - Werder Brema 1-1

26' Wagner (H), 87' Gnabry (W)

Hertha Berlino - Darmstadt 2-0

53' Plattenhardt (H), 66' Kalou (H)

Ingolstadt - Friburgo 1-2

34' (rig.) e 41' Niederlechner (F), 53' Suttner (I)

La classifica