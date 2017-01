Manchester City - Tottenham diretta, LIVE Premier League 2016/17 (18.30)

Aggiorna il contenuto

Buonasera a tutti da Stefano Fontana! Sono onorato di darvi il benvenuto ad un nuovo appuntamento con le dirette scritte in tempo reale di VAVEL Italia! Stavolta siamo di tappa in Inghilterra, più precisamente nella leggendaria Manchester: all'Etihad Stadium va in scena il match clou della ventiduesima giornata di Premier League, con il City di Guardiola a sfidare il Tottenham di Mauricio Pochettino. I londinesi stanno confermando l'exploit dello scorso anno e viaggiano al secondo posto in classifica, tre punti sopra i Citizens, che invece aleggiano al quinto posto.

Una vista suggestiva dell'Etihad Stadium. | Fonte: twitter.com/SpursOfficial

Il momento delle due squadre

Nonostante mantenga il suo atteggiamento a metà tra lo spavaldo ed il fiducioso, è indubbio che questo sia uno dei momenti peggiori della carriera di Josep Guardiola da allenatore. Dopo la positiva vittoria (2-1) sull'Arsenal, infatti, sono arrivate due tegole pesantissime: nel giro di due settimane il Manchester City si è dovuto inchinare due volte in trasferta a Liverpool. Prima contro i Reds (sigillo di Wijnaldum), poi, dopo aver rialzato la testa contro il Burnley in campionato e contro il West Ham in FA Cup, contro l'Everton.

Un quattro a zero nettissimo che ha portato alla luce tutte le difficoltà tattiche ed ambientali della sponda Skyblue di Manchester: un tecnico ostinato nel proporre le sue idee che - per quanto rivoluzionarie ed efficaci in passato - non sembrano calzare sulla rosa attuale ed in generale essere adatte all'ambiente. La pioggia di critiche è ovviamente arrivata puntuale, considerato anche che, entrati nella seconda metà del campionato, i Citizens inseguono già di dieci punti la capolista Chelsea, ed attualmente sarebbero fuori dalla Champions League del prossimo anno. Insomma, situazione turbolenta e per nulla tranquilla, ma l'asso spagnolo della panchina può contare su una dose eccezionale di talento (Aguero, De Bruyne e David Silva, per citare tre nomi) per cominciare la risalita che porterebbe all'impresa.

Sergio Aguero in azione con Wanyama nella partita d'andata. | Fonte: twitter.com/ManCity

Dall'altra parte, invece, qualsiasi tifoso del Tottenham dovrebbe camminare a due metri da terra oer la felicità: momento d'oro per i ragazzi di Pochettino, in striscia aperta di sette vittorie consecutive tra tutte le competizioni. Nell'ultimo turno di F.A. Cup la vittima (2-0) è stata l'Aston Villa, ma è in campionato che gli Spurs si stanno facendo onore, riempiendo di gol gli stadi di tutto il Regno Unito. 19 reti nelle ultime sei uscite (oltre tre di media a partita) sono un biglietto da visita sufficente per far paura a chiunque.

E paura l'hanno fatta, eccome, anche al Chelsea di Antonio Conte, che a White Hart Lane ha visto crollare il suo record di 13 vittorie consecutive. Un passo falso sugellato dalla doppietta di Dele Alli che non ha intaccato le speranze di titolo dei Blues, ma in compenso ha rilanciato i londinesi tra le assolute pretendenti alla vetta. L'anno scorso le luci della ribalta furono rubate dall'impresa del Leicester, ma vincere contro la concorrenza di questa stagione sarebbe per il Tottenham un encomio di quasi pari importanza. Ed il sogno non è così lontano.

Da sinistra a destra: Eriksen, Kane, Dier e Alli. | Fonte: twitter.com/SpursOfficial

Le ultime dal campo

Nella settimana, è arrivato un sorriso per Guardiola, che avrà a disposizione Gabriel Jesus. Il brasiliano classe 1997 (solo omonimo di quello acquistato dall'Inter) aveva chiuso col City già in estate, ma il trasferimento è stato finalizzato solo ora. Nonostante le scarsissime prospettive di impiego per questa partita, l'ex-Palmeiras sarà convocato, a differenza di Fernandinho (out per squalifica) e dei lungodegenti Kompany e Gundogan. In dubbio invece Fernando, alle prese con noie al ginocchio, ma il brasiliano farà di tutto per dare il suo contributo alla causa.

In ogni caso, sarà il solito ibrido tra 4-2-3-1 e 4-1-4-1 quello di Guardiola. Quasi sicuro l'impiego di Touré accanto a Fernando o, in caso di forfait del brasiliano, a Pablo Zabaleta, che potrebbe essere proposto di nuovo come centrocampista. Dietro, tutto confermato con Sagna, Otamendi, Stones e Clichy davanti a Claudio Bravo, chiacchieratissimo soprattutto sui social dopo la diffusione di una statistica (dati Opta) che non gli sorride per niente: l'ex-Barcellona ha concesso 13 gol sugli ultimi 21 tiri in porta incassati in Premier League. Se i problemi sono in difesa, Pep può sicuramente puntare su un quartetto di tutto rispetto in attacco: a supportare il Kun Aguero ci saranno quasi sicuramente Kevin De Bruyne, David Silva e Raheem Sterling.

Il neo acquisto Gabriel Jesus con Fernando, in allenamento. | Fonte: twitter.com/ManCity

Per Mauricio Pochettino, invece, nessun regalo (per ora) dal mercato di gennaio, ma anche una grazia dall'infermeria: esclusi Lamela - sul quale lo stesso tecnico argentino si è detto molto preoccupato, riguardo ai cronici problemi all'anca - e Jan Vertonghen (out oltre un mese per una distorsione alla caviglia) sono tutti arruolabili.

Così, è probabile che l'ex-tecnico del Southampton confermi Dier arretrato in mezzo ad Alderwiereld e Davies in una sorta di difesa a tre che lascerebbe molta più libertà di spingere ai due terzini Walker e Rose, pubblicamente elogiati proprio da Guardiola in conferenza stampa. In mezzo al campo ci sarà ancora la coppia Wanyama-Dembelé, mentre nel tridente saranno Christian Eriksen e Dele Alli ad orbitare attorno ad Harry Kane, col possibile ingresso del koreano Son per spostare gli equilibri a partita in corso.

Da sinistra a destra: Wanyama, Walker e Dembelé. | Fonte: twitter.com/SpursOfficial

Le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Bravo; Sagna, Otamendi, Stones, Clichy; Fernando, Yaya Touré; Sterling, De Bruyne, David Silva; Aguero. All. Guardiola

Pep Guardiola in conferenza stampa. | Fonte: twitter.com/ManCity

Tottenham (5-2-3): Lloris; Walker, Alderwiereld, Dier, Davies, Rose; Wanyama, Dembelé; Eriksen, Kane, Alli. All. Pochettino

Mauricio Pochettino in conferenza stampa. | Fonte: twitter.com/SpursOfficial

I precedenti

Nelle sfide degli ultimi anni, tutte rigorosamente in Premier League, non si può non ricordare il tris di goleade del City, capace di infliggere ben quindici reti agli Spurs in tre partite a cavallo tra il 2013 ed il 2014 grazie ad uno splendido Sergio Aguero: sette reti per l'argentino, autore di un memorabile poker (con rigore sbagliato) nel 4-1 casalingo dell'ottobre 2014. Una vera forza della natura, verso la quale però il Tottenham ha saputo prendersi una rivincita, portando a casa le ultime tre sfide, compresa quella dell'andata di questa stagione a White Hart Lane: firme di Kolarov, nella porta sbagliata, e Dele Alli per il 2-0 finale.