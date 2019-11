Diretta Roma - Lazio, rivivi il live della partita di Serie A

94' Finisce qui. La Roma di Rudi Garcia si prende la rivincita di quel sciagurato 26 maggio e porta a casa i tre punti e la vetta della classifica. Petkovic non ripete l'impresa e soccombe nel secondo tempo alle giocate di un attacco romanista nettamente più forte.

94' Gol annullato a Klose per fuorigioco.

93' RIGORE PER LA ROMA!!!! Ljajic si prende la responsabilità e segna!!! Secondo gol per la Roma. Ogni volta che il capitano esce dal campo, la Roma guadagna un calcio di rigore.

92' Esce Francesco Totti, entra Marco Borriello

88' Lulic si fa soffiare la palla da Maicon. Appoggio per De Rossi, sopra la traversa.

87' Sempre Roma in avanti. Balzaretti è scatenato e, insieme a Maicon, spinge molto sulle fasce. E' la Roma di Garcia.

86' Altro cambio per la Roma. Si rivede Rodrigo Taddei, esce Miralem Pjanic.

83' Punizione di Ljajic, Marchetti manda sopra la traversa!

81' Espulsione eccessiva ai danni di Andre Dias. Ostruzione ai danni di Totti, Lazio in dieci. Ma anche il capitano ammette che il fallo sarebbe stato solo da giallo.

80' Klose prova a servire Floccari, De Sanctis smorza ogni rischio.

78' Petkovic rivoluziona la Lazio. Fuori Ciani (per problemi fisici) e un'impalpabile Hernanes, dentro Dias e Ederson.

77' Gervinho inarrestabile. Corsa per tutto il campo, ma il tiro non è dei migliori.

76' Ammonito Strootman per trattenuta tattica su Cavanda.

73' OCCASIONE DA GOL!!!! Punizione verso l'area di Totti, incornata di De Rossi, ma Marchetti si supera salvando la porta!! Sempre la Roma in trazione anteriore.

72' Bruttissimo intervento di Cana su Gervinho, Poteva starci il cartellino rosso, ma Rocchi non è dello stesso avviso: solo ammonizione.

70' La partita si anima sempre più, ma è la Roma a stare in avanti!

68' Esce Cavanda, entra Floccari nella Lazio. Si gioca una sorta di 4-4-2- Petkovic vuole più pressione in avanti.

67' Accellerazione della Roma. Francesco Totti serve Adem Ljajic, che prova il destro appena detro area. Il pallone termina sul fondo!

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Dalla bandierina Totti manda in area, Balzaretti colpisce al volo di sinistra battendo Marchetti. E' 1 a 0. Autore del gol uno dei giocatori più contestati della Roma.

63' OCCASIONE DA GOL!!! Balzaretti colpisce il palo, Ljajic non riesce a dare il tap-in vincente, complice Cana.

60' Il derby si è infiammato. Maicon supera Hernanes, spinge sulla fascia ma il suo tiro viene deviato da Cana. Guadagna un altro calcio d'angolo per i giallorossi.

58' La Roma continua ad attaccare, la Lazio difende a catenaccio.

56' La partita si è decisamente sbloccata. Roma e Lazio si affrontano a viso aperto.

55' OCCASIONE DA RETE!!!! Traversone tagliato di Lulic, Klose si smarca da Castan ma sfiora il palo.

52' Balzaretti, Totti e Ljalic pressano nell'area biancoceleste. In un minuto e mezzo i giallorossi si sono portati in avanti, guadagnando due calci d'angolo e molte occasioni da gol. Con qualche brivido, la Lazio riesce a salvarsi.

51' Esce Florenzi, entra Ljajic. Intanto Rocchi ammonisce Cavanda.

50' OCCASIONE DA GOL!!! Punizione di Hernanes, Castan in difesa rischia l'autogol: De Sanctis mette la palla finisce sulla traversa. Intanto Maicon viene ammonito.

47' Sulla punizione di Totti, stavolta è Pjanic a non arrivarci. Intanto si scalda in panchina Ljajic. Uno tra Florenzi e Gervinho è destinato ad uscire.

46' Iniza il secondo tempo. Parte forte la Roma. Totti atterrato da Lulic, cartellino giallo per il biancoceleste. E' la prima ammonizione per la Lazio in questo match.

45' Fischio di fine primo tempo da parte di Rocchi di Firenze. Partita da 0 a 0, pochi sprazzi da parte delle due formazioni. I portieri fanno da spettatori, la partita si gioca a centrocampo. Squadre blande, ben messe ma a vincere è la noia. Lazio che verticalizza molto e cerca di bucare la difesa giallorossa; la Roma invece giostra bene la palla e chiude anche questo primo tempo senza una rete (come accaduto nelle prime tre partite di campionato). Non c'è il pubblico delle grandi occasioni, forse si raggiungono i 50 mila all'Olimpico. La classifica vede momentaneamente i giallorossi primi a 10 punti con l'Inter, mentre i biancocelesti raggiungono il Livorno a 7 punti.

41' Entrata in ritardo di Florenzi su Candreva, cartellino giallo per il giovane romanista.

40' Bel cross di Balzaretti per Pjanic, la Lazio libera bene.

38' Candreva prova due volte ad impensierire la Roma, Castan si fa trovare pronto.

35' Normale scontro di gioco tra Ledesma e De Rossi, ma il romanista viene ammonito.

34' Totti in profondità per Florenzi, Marchetti anticipa tutti.

33' Intervento di Cana su Totti, il capitano protesta. Sul capovolgimento di fronte, De Rossi blocca il contropiede biancoceleste.

31' OCCASIONE DA GOL!!!! Punizione dai 30 metri di Totti verso il secondo palo, Gervinho a botta sicura manda sul fondo. L'attaccante ha preso male il tempo.

30' La partita si svolge a centrocampo tra Strootman, Gervinho, Pjanic, Ledesma, Gonzales e Candreva.

27' Derby dalle poche emozioni. Squadre messe bene in campo, ma nessuno prende l'iniziativa. Ancora nessun tiro in porta.

26' Punizione per la Lazio. Candreva tira sulla barriera.

25' Florenzi ci prova da quasi centrocampo. Tiro senza molte pretese.

22' Prova a manovrare la Roma, ma anche la squadra di Petkovic si chiude bene in difesa. Squadre blande!

20' Manovra offensiva laziale. Candreva crossa per Klose, De Rossi smorza tutto e fa ripartire l'avanzata giallorossa.

19' In attacco più Lazio che Roma, ma entrambe le squadre non vogliono rischiare troppo in questo primo tempo. Molti scontri a centrocampo, molto possesso palla ma poche occasioni da gol!

18' Conclusione di Konko a rientrare, palla sul fondo.

13' Buona partita da entrambi le parti, con la Lazio che prova ad affondare con Candreva e la Roma che risponde con una buona difesa.

12' Conclusione da fuori area di De Rossi, poco sopra la traversa!

10' Retropassaggio di Konko per Marchetti, pressione di Gervinho. Il portiere biancoceleste butta in fallo laterale.

10' La Lazio è partita meglio rispetto alla Roma. I giallorossi soffrono però senza problemi, chiudendo bene gli spazi.

5' Hernanes il più pericoloso dei suoi. Gervinho però lo blocca sulla sinistra.

3' Cana entra duro su De Rossi. Solo richiamo verbale.

1' Ci prova la Lazio dalla fascia sinistra con Lulic ed Hernanes, ma Castan fa buona guardia.

15.00 Dopo un minuto di silenzio, inizia il match. E' Lazio subito in avanti.

14.59 Roma e Lazio scendono in campo per dare il via a questo 139° derby in Serie A.

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Roma - Lazio, andata della 4° giornata di Serie A. Sono passati circa 4 mesi dalla finale di Coppa Italia e, tra le due compagini, la Roma è quella che ha subito la maggior rivoluzione. Gli innesti di Maicon, Ljajic, Benatia, Gervinho, De Sanctis e Strootman hanno dato un mix giusto di esperienza e qualità che nelle file giallorosse mancava da tempo. La Lazio viene da una settimana non facile per quanto riguarda le voci di mercato, con i tifosi stizziti nei confronti del poco impegno dimostrato da Lotito nella sessione estiva di calciomercato.

La squadra giallorossa viene dagli ottimi successi con il Verona e il Parma, mostrando quella grinta e quel carattere che mancavano da due anni. "Il derby non si gioca, si vince" ha tuonato in conferenza stampa Rudi Garcia, sicuro di poter portare a casa una vittoria a discapito dei cugini laziali. D'altro canto, la Lazio di Petkovic viene anch'essa da due risultati utili consecutivi (uno con il Chievo in campionato, l'altro in Europa League). "La Lazio non vive di ricordi" ammette l'allenatore biancoceleste, avvertendo indirettamente la squadra di non abbandonarsi alla storia recente di Coppa Italia.

In Serie A è il derby numero 139. I giallorossi sono primi a pari merito con il Napoli, con 9 punti su 9 guadagnati, 8 gol fatti (di cui 4 tra Totti, De Rossi e Florenzi) e solo uno subito. La Lazio invece è ferma a quota 6 (vittorie con Udinese e Chievo, sconfitta con la Juventus) con un passivo di 5 gol e uno score di 6 gol segnati.

Statistiche: negli ultimi 10 derby, la stracittadina conta ben 15 espulsioni: 8 per i biancocelesti, 7 per i giallorossi. In tre degli ultimi quattro derby, Hernanes è sempre andato in gol. Totti invece è il miglior marcatore nei derby: 9 reti segnate alla Lazio, al pari di Delvecchio e Da Costa.

Garcia metterà in campo il solito 4-3-3: De Sanctis tra i pali, con il muro difensivo composto da Maicon, Castan, Benatia e Balzaretti. A centrocampo il solito trio De Rossi-Pjanic-Strootman seguirà le manovre offensive di Florenzi, Totti e Gervinho. Petkovic punta sul 4-5-1, con Klose unica punta. In porta Marchetti, la difesa composta da Cavanda, Ciani, Cana e Konko. A centrocampo Ledesma guiderà da regista i vari Candreva, Gonzales, Hernanes e Lulic.