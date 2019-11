Risultato Inter - Torino in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Iago Falque, Eder! (1-1)

Per quest'oggi è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buon proseguimento di giornata.

Inter che resta 2°, a +2 dal tandem Juventus/ Lazio, che potrebbero scalzarla. Torino che sale 7°, in attesa degli altri.

49' - Termina qui la gara: Inter e Torino pareggiano, 1-1.

48' - Borja Valero abbatte Niang, punizione Toro.

46' - Quattro minuti di recupero.

44' - Cambio Torino: Berenguer per Ljajic.

43' - VECINO! TRAVERSA! Eder recupera palla sulla trequarti, Vecino avanza al piccolo trotto e calcia da distanza siderale: barra superiore.

41' - Punizione profonda di Baselli, fa la torre Burdisso ma trova solo l'esterno della rete.

38' - Cambio Torino: Niang per Iago Falque.

37' - Brozovic travolge un Belotti lanciato, giallo.

34' - EDEEEEEER! PARI INTEEEEER! Perisic controlla al limte, scodellata per Icardi che fa la sponda per il piattone vincente di Eder. 1-1.

31' - Cambio Inter: Brozovic prende il posto di Nagatomo

30' - Altra galoppata fantastica di Candreva sulla destra, cross perfetto per Perisic che svirgola.

28' - Cambio Torino: Acquah prende il posto di Obi.

24' - SKRINIAR! Colpo di testa da corner, palla che sfila ad un centimetro dal palo.

24' - Cambio Inter: Eder prende il posto di Gagliardini.

22' - OBI! Punizione insidiosa di Ljajic, che rientra e consente ad Obi di colpire indisturbato da due passi. Occasionissima Torino.

21' - Belotti scippa palla a Skriniar, che lo stende e riceve il giallo.

17' - ICARDI! Candreva svernicia la catena di sinistra del Torino e cross; controllo e dribbling magistrale di Icardi, che però sbaglia la conclusione.

15' - IAGO FALQUEEEEEE! VANTAGGIO TORINOOOOO! Spunto fenomenale di Iago Falque, che converge velocemente al centro e conclude lungolinea beffando Handanovic.

13' - ICARDI! Perisic va teso e forte al centro, Borja Valero raccoglie spalle alla porta e lascia ad Icardi: destro violento respinto da Burdisso sul fondo.

11' - Icardi fa ripartire l'Inter, marca 5 giocatori e tocca per Vecino, che viene travolto da Rincon. Giallo per il granata.

8' - BELOTTI! Taglia sul primo palo e tenta l'inzuccata, Handanovic in angolo senza problemi.

7' - VECINO! Ancora una volta fiuta l'area e fa il centravanti aggiunto; colpo di testa docile sul traversone di Nagatomo.

4' - VECINO! Raccoglie un cross dalle retrovie impattando di testa; Sirigu ancora una volta reattivo nel negare il gol.

2' - D'Ambrosio pulisce l'area, palla che rimbalza nello zona di Perisic che sprinta ad una velocità inaudita verso il fondo; cross basso inglobato da N'Koulou.

1' - Al via il secondo tempo!

Primo tempo equilibrato, con squilli da una parte e dall'altra. Nessuno ha prevalso, ci si aspetta una seconda frazione più prolifica.

47' - Termina qui il primo tempo, 0-0.

46' - Due minuti di recupero.

45' - BASELLI! Ansaldi manda al bar Candreva, Baselli s'inserisce e colpisce indisturbato a centro area; Handanovic tocca e manda in angolo. Orsato - però - indica la rimessa dal fondo.

43' - CANDREVA! Lavora un gran pallone, va in percussione e calcia; Burdisso si distende e respinge. Icardi chiede il rigore, ma è solo gamba.

42' - Icardi prende posizione su Burdisso, il centrale lo trattiene e viene ammonito.

38' - SKRINIAR! Frustata di testa da posizione ravvicinata; Sirigu vola e strozza in gola il grido di gioia.

37' - ICARDI! Sposta la palla a De Silvestri e calcia; chiude lo stesso terzino in angolo, ripiegando.

36' - Parallela di Nagatomo per Perisic, che si sgancia e va al cross dal fondo; Sirigu anticipa Icardi.

32' - Vecino sgambetta Belotti lanciato verso la porta. Giallo sacrosanto.

29' - Spunto di Rincon dal lato corto dell'area di rigore, supera Skriniar con forza e fortuna ma viene rimontato dallo stesso, che lo obbliga a trasportarsi la sfera oltre la linea di fondo.

27' - Break devastante di Vecino, che recupera palla e sguinzaglia Icardi verso l'area; dribbling in corsa che lo penalizza in seconda battuta. Palla persa, riparte il Toro.

25' - GAGLIARDINI! Veleggia sulla trequarti, accoglie il passaggio e fa esplodere il tracciante; palla che termina sopra la traversa.

22' - ICARDI! Vecino intercetta il pallone e lancia Candreva. L'87 - solo - prende facilmente il fondo, cerca e trova Icardi sul dischetto che non riesce a dare forza alla sua conclusione.

20' - Allarme fortunatamente rientrato, Rincon torna sul terreno di gioco.

19' - Ricade male Rincon, che si tocca la schiena. Il centrocampista del Torino rimane a terra dolorante.

18' - VECINO! Si esula a destra, raccoglie il suggerimento, fa saltare Rincon con una finta e va in porta; attento Sirigu.

16' - Azione avvolgente dei nerazzurri; Candreva raccoglie la sfera in area, appoggio dietro per D'Ambrosio che sbaglia la misura del traversone.

14' - BASELLI! Piattone insidioso dai 16 metri, Handanovic in due tempi.

12' - Possesso palla prolungato del Torino, culminato con l'imbucata di Obi a cercare Ansaldi; suggerimento errato.

9' - BASELLI! Nagatomo e Gagliardini confezionano il disimpegno, Baselli raccoglie al limite ed esplode il destro: alto.

6' - Sventagliata millimetrica di Skriniar per Perisic, cross dentro sbrogliato dalla difesa.

4' - D'Ambrosio - di forza - protegge palla e fa proseguire per Candreva, cross basso e teso sul quale non arriva Icardi per centimetri.

2' - Si abbassa Icardi sulla linea dei centrocampisti, sponda perfetta per la corsa di Borja Valero sulla destra; fermato l'ex Fiorentina, forse con un fallo.

1' - Partiti!

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Le squadre entrano in campo, sciarpata fantastica dei 75.000 nerazzurri!

Mihajlovic cambia due pedine rispetto alle previsioni della vigilia. Burdisso scalza Moretti ed affianca N'Koulou a centro difesa. Obi manda Acquah in panca, sarà lui a completare il terzetto di centrocampo con Rincon e Baselli.

Spalletti conferma gli 11, fidati, moschettieri. Panchina per Joao Mario ed un Brozovic sulla via della guarigione completa, solito Borja Valero a lavorare palloni per Icardi.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo agli spogliatoi.

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti a sedere situato a Milano.

Mihajlovic opta per il 4-3-3. Sirigu tra i pali, a sua protezione Moretti e N'Koulou con Ansaldi e De Silvestri terzini. Rincont mediano, Acquah e Baselli a sua protezione. Davanti, Ljajic e Iago Falque a supporto di Belotti.

Il Torino fa la conta dei danni, e prova a ripartire. I 16 punti raccolti in campionato non possono certamente essere all'altezza di una compagine costruita per giocarsi un posto in Europa League. Il gioco latita, e Mihajlovic salva baracche e burattini grazie alle invenzione dei suoi uomini chiave. La squadra necessità di un cambio di rotta forte e deciso, di decollare giocando e vincendo. L'Inter non è il cliente più per tentare la buona sorte, ma 3 punti varrebbero oro.

Allenamento Torino - Fonte: torinofc.it

Le parole di Mihajlovic.

Spalletti conferma modulo - 4-2-3-1 - e giocatori. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Nagatomo. Vecino e Gagliardini in cabina di regia, Borja Valero dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

L'Inter vola, accarezza l'infinito sognando qualcosa di proibitivo. Spalletti ha riportato armonia e pace nello spogliatoio, nonché agonismo ed attributi. Un mix perfetto che ha catapultato l'Inter al 2^ posto in solitaria, con il Napoli distante di soli due punti. Chi si ferma è perduto, perché Juventus e Lazio azzannano le caviglie e sono con il fiato sul collo. Il match contro il Verona ha portato la 9^ vittoria in campionato su 11 uscite, ma ha visto un Inter eccessivamente compassata e poco ficcante. Perisic ha tolto le castagne dal fuoco, ma serve altro per spazzare via un Torino non nel suo momento migliore, ma con un bagaglio tecnico piuttosto rilevante.

Spalletti in conferenza stampa.

Verona - Inter 1-2 - Fonte: inter.it

Sono 146 i precedenti totali tra le due compagini. Comanda l'Inter con 65 vittorie, il Torino ne annovera 34, mentre sono 47 i pareggi. L'ultimo head to head risale al marzo dell'anno in corso. I nerazzurri ed il Torino si spartiscono la posta in palio: apre le ostilità la marcatura di Kondogbia, pareggia Baselli prima dell'intervallo. Nel corso della ripresa, Acquah porta in vantaggio i suoi, Candreva impatta sul 2-2 finale.

La preview del match: sponda Inter e sponda Torino.

Arbitra Daniele Orsato coadiuvato da Di Fiore e Manganelli, quarto uomo Abbattista. V.A.R. (video assistant referee) Tagliavento, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Alassio.