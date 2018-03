Alisson giura amore alla Roma: "Voglio vincere qui"

E' uno dei migliori portiere della Serie A, il brasiliano Alisson si è consacrato quest'anno, a suon di grandi parate e prestazioni da otto in pagella. Per la Roma è insostituibile, è in arrivo infatti un contratto da top player per il brasiliano. Salvo colpi di scena - leggi offerte dai 60 miloni in su del Real Madrid o del Liverpool -, Alisson resterà a Trigoria anche il prossimo anno, con un ingaggio da 4 milioni fino al 2022 e una parte importante di diritti d’immagine da poter gestire in modo autonomo.

Il 'guardiano' giallorosso, seppur sia diventato un top player del suo ruolo, non perde l'umiltà che lo ha sempre contraddistinto: "Lavoro sempre per fare meglio ed aiutare i miei compagni a vincere. Vorrei conquistare un titolo qui, perchè ce lo meritiamo. Quindi lavoro sodo, ogni giorno, è un sogno vincere qui e farò di tutto affinchè ciò accada". Un rapporto, quello con la Roma, non sbocciato subito. Infatti, con Spalletti in panchina, non è stato amore a prima vista. Tutto l'anno vissuto ai margini, osservando il polacco Szczesny giocare titolare: "Ammetto che non è stato facile, ora però va tutto bene. In fondo sapevo che sarebbe arrivato il mio momento".

I tifosi della Roma incrociano le dita, sul portierone brasiliano sono forti del top club esteri. Le parole di Allison rilasciate a Roma Tv, però, fanno ben sperare: "Qui mi trovo benissimo, con Di Francesco ho un bellissimo rapporto. Non lo conoscevo bene prima, posso dire ora che è un bravo allenatore. Ha cambiato il nostro atteggiamento, rendendolo più cattivo e aggressivo ma senza dimenticare di giocare". Roma attesa dal rush finale, c'è da difendere il terzo posto in classifica, la concorrenza è agguerrita. In Champions invece, è già grande attesa. All'orizzonte c'è la figura ingombrante del Barcellona: "La Serie A è un campionato equilibrato, tutto può accadere. Noi proveremo a difendere l'attuale posizione. La Champions? E' bello essere ai quarti, bisognerà essere perfetti per avere chance contro i catalani".