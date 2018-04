Incontenibile Dzeko: “Il bello deve ancora venire per questa Roma”

Pandemonio Roma. I giallorossi sgretolano il Barcellona e rispediscono a casa Messi e compagni con tre gol nel sacco e neanche uno concesso in un Olimpico trascinante. Tra i protagonisti, come già accaduto in altre serate di questa Champions League, c’è Edin Dzeko che a gennaio era a un passo dal Chelsea e ora si ritrova a giocarsi la possibilità concreta di giocarsi una finale di Champions League.

A Premium Sport, lo stesso Dzeko ha commentato questa serata clamorosa: “Ora posso giocare la semifinale, sono felice di essere rimasto. Sarà felice anche la società. Il bello deve ancora venire magari tra qualche settimana, se giochiamo come oggi possiamo giocarcela con tutti, abbiamo fatto tre gol al Barcellona e forse anche di più, non ho mai visto il Barcellona così in difficoltà. Schick? È ancora giovane, anche per me è stato più facile giocare con lui vicino perché io avevo più spazio e come abbiamo visto con questo modulo abbiamo fatto benissimo, mi sono trovato bene con Nainggolan e Schick. Campionato? Non siamo contenti, abbiamo perso tanti punti e troppi in casa, sono rimaste altre sette partite e sono importanti, ora c’è il derby che è importante per la stagione.

Oggi ci credevano tutti, anche se ci hanno dato il 5% di possibilità di passare il turno, sapevamo che sarebbe stato difficile, ora che ci siamo riusciti in questa maniera dico che siamo meritatamente in semifinale. Qua a Roma si parla tanto di mentalità, ma sicuramente se non ce l'hai non puoi vincere partite così, contro le grandi abbiamo vinto. Forse quando siamo favoriti tutto viene facile ma devi dare sempre il 100%. Dove possiamo arrivare? Speriamo in finale, nessuno credeva in noi e siamo per la prima volta in semifinale e ci aspettano squadre forte ma lo era anche il Barcellona, sono molto contento che posso guardare il sorteggio e vedere la mia Roma là. A quanti soldi ho rinunciato per restare a Roma? Non parliamo di soldi...”