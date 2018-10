Roma, ecco lo sponsor: Qatar Airways

Finisce domani sera l'era senza sponsor sulla maglia della Roma durata cinque anni. La società capitolina ha finalmente trovato una società che farà da sponsor primario ed è un nome importante che siamo ormai abituati a vedere su molte casacche in giro per l'Europa: Qatar Airways.

Il logo della compagnia aerea qatariota comparirà sulle maglie dei giallorossi già domani sera ad Anfield, dove si giocherà l'andata delle semifinali di Champions League contro il Liverpool. Ad ufficializzare la trattativa la foto con Florenzi, De Rossi, Nainggolan, Strootman e Dzeko con la nuova divisa, oltre che le parole di James Pallotta. La società che ha sponsorizzato il Barcellona fino allo scorso anno, non sarà solo lo sponsor della Roma, ma sarà anche il global main partner dei giallorossi, un evento accolto con estremo giubilo da parte di Pallotta: "L’annuncio di oggi è il risultato di un confronto proseguito con Qatar Airways per oltre otto mesi dietro le quinte, grazie a un lavoro guidato dal nostro team commerciale di Londra con il costante supporto di quello di Roma, e arriva in un periodo significativo per la storia del Club, dentro e fuori dal campo. Con l’inizio dei lavori per il nuovo stadio, previsti entro la fine di quest’anno, e il raggiungimento delle semifinali di Champions League per la prima volta dopo 34 anni, i nostri tifosi stanno vivendo un momento particolarmente emozionante".

Qatar Airways verserà nelle casse della Roma quaranta milioni di euro in tre anni a cui andranno giunti vari bonus in base ai risultati conseguiti sul campo dalla squadra.