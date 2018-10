Champions League - Kolarov: "Siamo qui meritatamente. In queste partite la testa è fondamentale"

Insieme ad Eusebio Di Francesco, anche Kolarov è intervenuto alla vigilia del grande match contro il Liverpool valevole per la semifinale di andata di Champions League.

C'è tanta emozione..: "Sicuramente ho giocato tante volte qui, è uno stadio speciale. Siamo qui meritatamente, dobbiamo dimostrare di essere a questo livello, c’è l’obbligo di provare ad andare in finale. Sono le partite che si sogna di giocare. La partita è una semifinale di Champions, avrà un’atmosfera speciale. Anfield è particolare su tutti i punti di vista, ma chiunque da bambino sognava di giocare queste gare. Loro domani avranno la carica dei tifosi ma come l’avremo noi tra 7 giorni. I giocatori sono tutti consapevoli di dove siamo, vedo che siamo tutti concentrati per quello che ci aspetta domani".

Sarà una gara diversa da quella con il Barcellona: "Con loro abbiamo fatto una grande partita giocando tutti insieme, non eravamo solo concentrati su Messi -ha sottolineato il difensore giallorosso- Domani dovremo fare allo stesso modo, giocando insieme possiamo fare grandi cose. Non siamo qua per caso, abbiamo dimostrato di essere a questo livello per la semifinale, sicuramente siamo pronti per fare due grandi partite. Domani non si deciderà niente, ci sarà anche la partita a Roma".

Domani ci sarà il grande ex della partita, Salah: "I giocatori a questo livello sono tutti forti, sta facendo una stagione straordinaria, ma devo sottolineare che senza i suoi compagni non sarebbe questo. Ci sono altri attaccanti e centrocampisti molto forti, dobbiamo avere grande attenzione e dimostrare quel che siamo. Non credo che se fermiamo Salah o qualcun altro solamente vinciamo la gara. Hanno tanti giocatori, solo insieme possiamo far bene. Si deve stare attenti a tutti e non solo a un unico giocatore".