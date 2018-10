Nainggolan: "Futuro in Premier? Difficile, non mi piace la pioggia"

A livello di numeri la stagione di Radja Nainggolan non può essere paragonata al 2016/2017, ma non per questo è diminuita l'importanza del giocatore belga nella Roma di Eusebio Di Francesco. Non a caso anche l'ex allenatore del Sassuolo fa fatica a privarsi della corsa, del dinamismo e della leadership del centrocampista belga. Per provare a ribaltare anche il Liverpool, dopo il Barcellona, ci sarà bisogno anche del miglior Radja che intanto ha concesso un'intervista al quotidiano inglese Times.

Nainggolan ammette di avere avuto la possibilità di giocare in Premier League, ma che al momento vede difficile un suo cambio di maglia: "Futuro in Premier? Adesso penso solo alla Roma. La gente ha scritto qualcosa su di me ogni giorno per dieci anni, ma sono ancora qui. Con il Chelsea c’è stato qualcosa. Non era fatta, ma erano interessati a me. E’ successo la scorsa stagione, dopo che hanno vinto la Premier League. Alla fine, però, la scelta non era complicata per me.

Mi piace il calcio inglese e mi piace anche guardare le partite, ma ho quasi 30 anni. Dovrei ricominciare di nuovo? Difficile pensarlo. E odio la pioggia. Siamo stati a Liverpool due giorni e non ha smesso di piovere per un attimo. E faceva pure freddo. Vedete invece le differenze che ci sono qui in Italia?"

Si parla ovviamente anche di Champions League e della sfida al Liverpool e all'amico Salah, devastante ad Anfield: "Non penso che il Liverpool abbia fatto quelle che definirei azioni fluide, ma giocavano lanciando la palla nello spazio e noi abbiamo commesso troppi errori, lasciandoceli scappare. C’è stata una grande atmosfera ad Anfield. Puoi percepire il fatto che la gente lì vive per la squadra. Non è una cosa che si vede in molti stadi, ma il Liverpool ora deve venire a Roma e penso che si aspetteranno qualcosa di simile. Nonostante i due gol segnati è difficile recuperare per noi, ma non impossibile.

Ho un buon rapporto con Salah. Era timido quando è arrivato a Roma, ma è un bravo ragazzo. Abbiamo parlato prima del match e ci siamo scambiati alcuni messaggi. Sono veramente felice per lui per quello che sta facendo. Ovviamente non è stato un granché vederlo segnare due bellissimi gol contro di noi. Ma sì, è un giocatore fantastico. Era già forte a Roma, adesso è ancora meglio".