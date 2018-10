Risultato finale Lazio - Atalanta in diretta, LIVE Serie A 2017/18 1-1 (Barrow, Caicedo)

Bella partita all'Olimpico tra Lazio ed Atalanta che finisce 1-1. Al gol di Barrow, ha riposto Caicedo al 25esimo. Un primo tempo molto equilibrato, non invece il secondo con la squadra di Gasperini che avrebbe meritato la vittoria. Biancocelesti ancora terzi a 71, i bergamaschi vengono scavalcati dal Milan. Per oggi è tutto, un saluto da Radice Arianan e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI, LAZIO 1 ATALANTA 1

92' ancora l'Atalanta vicino al gol di Palomino

90' Tre minuti di recupero

89' In questo finale ne ha di più l'Atalanta

87' Giallo anche per Toloi

85' Ancora la squadra di Gasperini vicino al vantaggio ma un grande Strakosha nega il gol! Altra parata incredibile su Gomez, poi anche de Vrij salva sulla linea

83' Atalanta ancora in avanti, la Lazio è scoppiata

82' L'Atalanta vicino al vantaggio con Gosens, ma arriva la grande chiusura di Bastos

80' Cross di Marusic, Toloi anticipa Leiva. Angolo per la Lazio

78' La difesa della Lazio allontana

78' Conclusione di Ilicic, Strakosha mette in angolo.

76' Cross di Bastos per Milinkovic, ma non a trovare la porta

75' gara equilibrata

74' Ammonito Lulic per proteste

73' Hateboer in fuorigioco

71' Cambio anche per Gasperini: Hateboer prende il posto di Castagne

69' Ultimo cambio per Inzaghi: esce un buon ed entra Lukaku

68' Murgia ferma Cristante in modo irregolare, giallo per lui

67' Miracolo di Strakosha che mette in angolo la conclusione potente di Freuler

67' fallo in attacco di Milinkovic, ma la Lazio spreca un ottima occasione

66' Ritmi leggermente calati in questi minuti

64' I biancocelesti provano a rialzare il baricentro

63' Altro angolo per i padroni di casa che ora spingono per il secondo gol

61' Angolo per la Lazio, Masiello di testa allontana

55' L'Atalanta torna a farsi vedere con un colpo di testa di Toloi, ma la palla finisce sopra la traversa

54' Secondo cambio per Inzaghi: dentro Bastos per LuizFelipe già ammonito

51' Tiro di Leiva, ma impreciso

50' Primo cambio per Gasperini: fuori un ottimo Barrow e dentro Ilicic

48' Bella conclusione di De Vrij, ma la palla esce di un soffio

48' Lazio sempre in avanti

47' Cartellino giallo per Masiello che ferma in modo irregolare Felipe Anderson

46' Atalanta in avanti

45' INIZIA ORA IL SECONDO TEMPO, prima palla giocata dalla Lazio

Nessun cambio al rientro dagli spogliatoi

16.00 Tra pochissimo la ripresa

Dopo il gol di Barrow, Caicedo ha pareggiato i conti al 25esimo. Ritmi alti, ma brutto avvio dei padroni di casa. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO LAZIO 1 ATALANTA 1

45' Saranno due i minuti di recupero

43' Freuler prova il tiro da fuori, nessun problema

39' Tiro centrale di Gomez, Strakosha para in due tempi

37' L'Atalanta torna in avanti con Gomez, ma la Lazio libera subito

36' Luis Alberto lascia il campo per un problema all'inguine. Entra Felipe Anderson

36′ Gioco fermo per un infortunio muscolare a Luis Alberto

32' Prova la conclusione di Luis Alberto con un tiro debole

31' Pressione dei padroni di casa

28' E' cambiata la Lazio dopo il pareggio!

27' Ancora Caicedo pericoloso, ma stavolta di testa non trova la porta.

25' Il gol

25' Lancio di Milinkovic per Luis Alberto che serve Caicedo sotto porta. 1-1 all'Olimpico

25' Dopo 25 minuti di sofferenza, la Lazio pareggia i conti.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO, CAICEDO ALLA PRIMA OCCASIONE PAREGGIA I CONTI!

21' Luis Felipe è il primo ammonito, era diffidato e salterà il prossimo match. Punizione Atalanta

20' Inzaghi intanto manda già a scaldare Bastos

18' Tiro da fuori di Barrow, Caceres evita il peggio e mette in angolo

17' Luiz Felipe respinge il tiro di Cristante.

16' Lazio in difficoltà

15' Cristante libera e l'Atalanta può ripartire

15' Angolo per la Lazio che spinge per trovare il raddoppio

14' Errore di Caceres sulla pressione di Castagne, ma allontana De Vrij.

11' Punizione per la Lazio, Leiva la prende di testa, ma non trova la porta

9' L'Atalanta sfiora il raddoppio con Gomez, ma la palla finisce sul palo. Angolo!

8' Angolo per la Lazio. De Vrij fa la sponda, ma Berisha esce in presa alta

5' Rivediamo il gol di Barrow

4' Fallo in attacco per i padroni di casa, l'Atalanta riparte

3' La Lazio prova a reagire: punizione per la squadra di Inzaghi, ma Milinkovic Savic non aggancia il pallone

2' Barrow porta in vantaggio i nerazzurri battendo Strakosha a tu per tu, ma buco della difesa della Lazio

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'ATLANTA! BARROW PORTA AVANTI LA SQUADRA DI GASPERINI!

1' L'Atalanta partita subito forte!

0-0 E' INIZIATA LAZIO ATALANTA, Prima palla giocata dagli ospiti!

14.58 Le squadre fanno il loro ingresso in campo

14.50 Rivediamo le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Caceres; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Caicedo.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow, Gomez.

14.40 Caceres: "Ci aspetta una partita difficile per come sta fisicamente l’Atalanta e per il campionato splendido che stanno facendo ma noi, in queste ultime tre partite, vogliamo raggiungere la Champions. Stiamo segnando molto, abbiamo giocatori di qualità, oggi ci mancheranno tre elementi importanti come Parolo, Radu e Immobile ma faremo del nostro meglio per la squadra e per il club".

14.22 Gomez: "I biancocelesti vorranno vincere perchè stanno lottando per la Champions. Noi speriamo di qualificarci in Europa, riuscirci per il secondo anno consecutivo sarebbe un gran risultato. Calciomercato? Se non arriva un’offerta più importante di quello che offre l’Atalanta, e quindi un club di Champions League, è difficile che io decida di partire perchè mi trovo bene qui a Bergamo".

14.12 Il sopralluogo dei giocatori dell'Atalanta

14.06 E quella dell'Atalanta

Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow, Gomez

14.03 La formazione ufficiale della Lazio!

Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Caceres; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Caicedo

14.00 Eccoci collegati!

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Lazio-Atalanta, match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 15.00, verrà fischiato dall'arbitro Banti (sezione di Livorno).

Due squadre con obiettivi diversi: la Lazio per la Champions, l'Atalanta per l'Europa League per il secondo anno di fila. E' una partita dal profumo d'Europa quella che andrà in scena all'Olimpico.

Inzaghi dovrà fare a meno degli infortunati Parolo, Radu e Immobile. Il tecnico della Lazio confermerà la stessa formazione del secondo tempo di Torino, dunque toccherà a Caicedo prendere in mano l'attacco della Lazio.

Tre vittorie consecutive e una sconfitta che manca da cinque turni per l'Atalanta. Gasperini dovrà fare a meno di Petagna, Spinazzola e Rizzo, Ilicic partirà ancora una volta dalla panchina.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Inzaghi: "Può essere una domenica decisiva? No. Non dobbiamo perdere energie per guardare gli altri. Però sicuramente per noi questa partita è importantissima, dobbiamo dar seguito alle prestazioni, giochiamo contro una squadra molto ben allenata e organizzata, che senza l'Europa League si giocherebbe un posto in Champions insieme a noi, l'Inter e la Roma. L'Atalanta ha ottimi giocatori, è una squadra da affrontare nel migliore dei modi, può mettere in difficoltà qualsiasi avversario: Gasperini è un ottimo allenatore, riesce a far rendere al massimo i propri calciatori ".

Gasperini: "Qualunque sia il risultato di domani, la gara col Milan sarà poi decisiva: un conto però è arrivarci stando davanti, stando dietro o alla pari. Quindi conta molto anche domani. La mancanza di Immobile è una perdita per la Lazio, ma sono una grande squadra, hanno un parco giocatori importante, basta vedere la posizione di classifica e la stagione che hanno fatto: è un modo per misurarsi, loro per la Champions, noi per l’Europa League, vediamo quanto è distante questo gradino di differenza, è una delle tre finali. Hanno fatto tanti gol e hanno un Milinkovic in più a cui tenere d’occhio".

I CONVOCATI

Lazio: non ancora pervenuti

Atalanta

Portieri: Berisha, Rossi, Gollini.

Difensori: Toloi, Masiello, Palomino, Gosens, Castagne, Mancini, Hateboer, Del Prato.

Centrocampisti: Cristante, Freuler, De Roon, Haas, Kulusevski, Bolis.

Attaccanti: Cornelius, Gomez, Ilicic, Barrow.

LA PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Caceres; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Caicedo. A disp.: Guerrieri, Vargic, Wallace, Bastos, Patric, Basta, Lukaku, Di Gennaro, Crecco, Felipe Anderson, Nani. All.:Inzaghi



Indisponibili: Parolo, Radu, Immobile

Squalificati: nessuno

Diffidati: Luiz Felipe, Immobile, Bastos, Leiva

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante, Gomez; Barrow. A disposizione: Gollini, Rossi, Castagne, Mancini, Blois, Del Prato, Kulusevksi, Ilicic, Haas, Cornelius. All.: Gasperini

Indisponibili: Spinazzola, Petagna, Melengoni, Rizzo, Bastoni

Squalificati: Caldara

Diffidati: Cristante, Freuler, Mancini

ARBITRO: Banti (sezione di Livorno), assistenti: (Meli-Vivenzi); IV° Uomo: Maresca; VAR: Pairetto; AVAR: Vuoto.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

L’Atalanta ha vinto 32 partite di Serie A contro la Lazio.

Contro nessun’altra squadra l'Atalanta ha ottenuto più successi nel massimo campionato.

In totale sono 99 i confronti: 29 vittorie biancocelesti, 38 pareggi e 32 successi nerazzurri.