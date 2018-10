Roma, Under in dubbio: chance per Schick dal primo minuto

Con la qualificazione alla prossima Champions League in cassaforte, la Roma prepara la sfida in casa del Sassuolo con cui si concluderà il campionato dei giallorossi. Eusebio Di Francesco può pensare di concedere spazio a chi ne ha avuto meno durante l’anno contro la sua ex squadra, anche perché tra indisponibilità e squalifiche il tecnico pescarese ha la possibilità di fare delle rotazione.

Il match contro la Juventus porta in dote la squalifica di Radja Nainggolan, che conclude anzitempo la sua stagione: ora il pensiero del belga può rivolgersi al Mondiale, nella speranza che il ct Roberto Martinez lo includa nella lista dei 23 convocati per la Russia. Chi disputerà senza dubbio la rassegna iridata è il portiere Alisson Becker, anche lui assente per la trasferta al Mapei Stadium e già con la testa al prossimo 17 giugno, quando il suo Brasile debutterà contro la Svizzera. Da valutare le condizioni di Cengiz Under, alle prese con lo smaltimento di una botta subita in allenamento, mentre le buone notizie arrivano dai recuperi di Perotti e soprattutto di Karsdorp, vittima di una stagione sfortunatissima, i quali molto probabilmente verranno convocati.

Per quanto riguarda la formazione da schierare in campo quindi, in porta ci sarà la possibilità di vedere dal primo minuto Lukasz Skorupski, presente solamente in una occasione quest’anno – nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Torino nella sconfitta casalinga per 2-1 -; in difesa torna titolare Manolas al fianco di Fazio, con Florenzi da una parte e Kolarov dall’altra – in questo caso attenzione all’ipotesi Luca Pellegrini. A centrocampo, detto della squalifica di Nainggolan, ci sarà l’ex Lorenzo Pellegrini al suo posto, con De Rossi e Strootman a completare il pacchetto in mediana, mentre in attacco, se non dovesse farcela Under, chance per Patrik Schick sulla destra, con El Shaarawy a sinistra e Dzeko al centro.