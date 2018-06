Alisson-Real Madrid, contatto: ora c'è da convincere la Roma

Si assottigliano le speranze dei tifosi della Roma di vedere ancora per almeno una stagione Alisson Becker difendere i pali dello Stadio Olimpico. Il brasiliano, assoluto protagonista della stagione passata per qualità e continuità delle prestazioni, ha ovviamente attirato su di sé gli occhi indiscreti di tutte le big del calcio mondiale.



Se, in un primo momento, Monchi ed il suo staff avevano rispedito al mittente l’offerta del Liverpool di 50 milioni più bonus, lasciando desistere gli inglesi, un’apertura più netta sembra essere arrivata nei confronti del Real Madrid. Florentino Perez e Julien Lopetegui hanno infatti identificato nel titolare del Brasile a Russia 2018 il futuro delle Merengues, per provare a solidificare quella posizione che di tanto in tanto Keylor Navas ha fatto sembrare abbastanza fragile.



Stando alle voci che girano sui media italiani e spagnoli, ed a fonti autorevoli come l’esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il club madrileno avrebbe già raggiunto l’accordo con Alisson, garantendo al 26enne di Novo Hamburgo un quinquennale da cinque milioni all’anno, contro il milione e mezzo attualmente garantito dalla Roma. Forti dell’accordo col giocatore, tra poche ore gli emissari delle Merengues potrebbero presentarsi alle porte di Trigoria con una cifra vicina ai 60 milioni di euro tra le mani. Probabilmente non abbastanza, dato che i giallorossi avrebbero impostato l’asticella non al di sotto degli 80 milioni, ma una discussione ed una variazione dei bonus inclusi potrebbero portare l’accordo a chiudersi attorno ai 70/75 milioni, cifra che comunque i capitolini non possono permettersi di rifiutare, seppur per un pezzo pregiatissimo della rosa di Di Francesco.



Comunque, il Real si sta già tutelando da un possibile esito negativo della trattativa: 40 milioni sono stati messi sul piatto e rifiutati dal Chelsea per il cartellino di Thibaut Courtois. Paradossalmente, il belga è anche il nome in cima alla lista di Monchi per il dopo-Alisson, assieme ad una serie di profili internazionali come Areola del PSG, Sirigu del Torino e Cillessen del Barcellona.