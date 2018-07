Roma, parla Monchi: "Più fiducioso per il rinnovo di Florenzi. E penso che Alisson rimanga"

Altro giorno di presentazioni in casa Roma dopo la conferenza di Marcano di qualche giorno fa. Quest'oggi è stato il turno di altri due acquisti per i giallorossi, il portiere Antonio Mirante e il difensore Davide Santon.

Li ha presentati in sala stampa il direttore sportivo della Roma Monchi che ha colto l'occasione anche per parlare di mercato.

"Siamo qui per la presentazione di due grandi giocatori. Non hanno bisogno di presentazioni, due giocatori italiani che avrei voluto anche tanti anni fa e oggi è una fortuna averli qui. Mirante ha fatto un percorso importantissimo nel calcio italiano. Cerchiamo un portiere che trasmetta fiducia nelle sue qualità. Siamo felici e convinti di aver fatto una buona scelta. Su Santon sono convinto che qui a Roma tornerà ad essere un grande giocatore. Ha fatto tante presenze in serie A e Premier League, ha vinto tutto, sono sicuro che troverà la giusta strada".

Questione Alisson con Walter Sabatini che ha detto che il giocatore andrà via: "Visto che lui lo ha portato qui forse sa le cose meglio di me. Scherzi a parte molte squadre stanno cercando un portiere e lui è molto forte. Ma la sua vendita dipende dalla volontà della Roma e noi pensiamo che possa ancora rimanere qui. Lo aspettiamo negli Stati Uniti".

Fiducioso Monchi anche per il rinnovo di Florenzi: "È vero che i contatti con il suo procuratore sono più frequenti e sono un po’ più fiducioso ma ancora manca qualcosa. Come dico sempre, non si può dire che una trattativa sia chiusa finché non lo è. Sono più fiducioso ma c’è ancora da lavorare".

Il ds non chiude le porte a nuovi arrivi ma ha fiducia nella rosa attuale: "Guardo sempre, fino alla fine le possibilità del mercato, senza dimenticare che abbiamo dei calciatori fortissimi. A volte dobbiamo valorizzare quello che abbiamo e parlare meno di chi potrebbe arrivare".

Chiusura su Gerson che potrebbe partire in prestito con l'Empoli che sembra in pole: "La fiducia della società in Gerson è al 100%. Per la sua crescita forse la possibilità di giocare tante partite di fila gli mancherebbe. Stiamo parlando con lui per fargli trovare la strada giusta, ma sempre nella convinzione che sia un giocatore forte".

[Fonte asroma.com]