Napoli-Milan, rossoneri pronti per la prima stagionale

Tutto pronto per la prima gara del campionato del Milan di Mister Gattuso, ora è il campo a dover parlare. Dopo il buon mercato fatto da Leonardo e Maldini, che sono riusciti a rispettare e a rientrare nei paletti del FFP, il diavolo questa stagione deve necessariamente entrare tra le prime quattro per accedere dopo sette anni in Champions League. La nuova società ha regalato a Gattuso un bomber di razza come Gonzalo Higuain, un centrale di prospettiva come Caldara e vari innesti a centrocampo e sulle corsie come Bakayoko, Laxalt e Castillejo. A proposito di Higuain, il pipita ha fatto sempre male alla sua ex squadra, riuscendo a siglare ai partenopei cinque gol in sei gare totali. Insomma, numeri che dimostrano quanto il numero 9 rossonero sia affamato di gol quando incontra la sua vecchia squadra: stasera siglerà il primo gol con la maglia del Milan proprio al San Paolo?.

Molti si stannno chiedendo come scenderà in campo il nuovo Milan di Gattuso e come cercherà di contrastare gli attacchi del nuovo Napoli targato Ancelotti. Come si può notare dalla partita giocata contro la Lazio, questo Napoli ha ancora la filosofia di Sarri ma verticalizza decisamente di più visto che Ancelotti preferisce una vera prima puntra come Milik che un falso nueve come Mertens. Gattuso, dunque, dovrà essere bravo a far giocare la sua squadra d'anticipo, cercando di chiudere i passaggi tra le linee e provando a tenere la compattezza necessaria tra i reparti. Una partita che, come ha dichiarato il tecnico rossonero, non sarà per niente facile ma se giocata con attenzione e concentrazione potrebbe portare risvolti positivi.

Per quanto riguarda la formazione rossonera, Gattuso non dovrebbe abbandonare il 4-3-3 usato la scorsa stagione, con la probabilità di passare al 4-2-3-1 durante il match. Tra i pali il solito Donnarumma, sugli out di destra e di sinistra Calabria e Rodriguez al momento in vantaggio su Laxalt, mentre al centro giocheranno Romagnoli e Musacchio. Cabina di regia affidata al numero 21 Lucas Biglia, supportato dalle due mezzali Bakayoko e Kessié. Davanti, data la squalifica di Calhanoglu, dovrebbe essere avanzato Bonaventura, sulla destra il solito Suso e come punta Gonzalo Higuain.