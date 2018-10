La Roma va ad Empoli, Di Francesco in conferenza stampa

Eusebio Di Francesco ha presentato la partita di domani sera contro l'Empoli quest'oggi in conferenza stampa.

EMPOLI, TRASFERTA NON SEMPLICE - "E’ un test importante, con una squadra in salute che avrebbe meritato di più per come gioca e per quello che ha dimostrato. Ha un insieme di dati che fa pensare che è una squadra importante, bisogna far i complimenti ad Andreazzoli. Più che emozionante è un piacere tornare ad Empoli, dove ho tanti affetti: a partire da Nicola Caccia, con cui sono cresciuto e condiviso tante gioie, mi fa piacere tornarci. Da allenatore della Roma è la prima volta ed è sempre un piacere."

LA PROBABILE FORMAZIONE - "Sono sicuri solamente Manolas e Pellegrini. Per il resto ho tanti dubbi, deciderò anche domani in base alle caratteristiche dei loro attaccanti. In mezzo al campo confermerò Lorenzo e Nzonzi, De Rossi se dovesse star bene, in caso Bryan. Dzeko gioca sicuramente, poi gli esterni vedremo. Così vi ho dato un’infarinatura sulla formazione. Oggi De Rossi ha fatto tutto l’allenamento, quindi credo che giocherà. Se dovesse essere a posto partirà dall’inizio".

SCHICK – “Schick ha alternato cose buone a cose meno buone, sono convinto delle sue qualità, adesso come centravanti cerco di sfruttare la vena che ha avuto martedì Edin. E’ ottobre, dire che dobbiamo mandarlo da un’altra parte è un errore e poi ci sono dei periodi".