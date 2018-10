Roma: Di Francesco si gode uno Schick spaziale, occhi su Tonali e de Ligt

Vedere Patrik Schick ridere di gioia non è cosa comune, in questi ultimi mesi. Dopo il suo trasferimento alla Roma, costato 42 milioni, il talento ceco ha collezionato solo delusioni, alternando infortuni a prestazioni flop. Non il massimo, per un calciatore capace di sorprendere con la casacca della Sampdoria. Eppure passo dopo passo, il ragazzo sembra essere tornato alla migliore condizione, confermandosi anche man of the match nel "derby" di UEFA Nations League contro la Slovacchia. Grazie ad un suo goal, la Repubblica Ceca ha vinto e potrà giocarsi la promozione con l'Ucraina. Ora Schick dovrà strappare una maglia da titolare anche contro la SPAL, convincendo Di Francesco a scommettere sempre di più su di lui.

Intervistato poco dopo la partita, il ragazzo ha mostrato tutto il suo interesse: "Vincere è molto importante per noi e per la crescita del gruppo. Nel gol sono arrivato da dietro, Skriniar non mi ha visto e son riuscito a segnare. Non ero arrabbiato per non essere partito titolare, quando sono entrato in campo volevo aiutare la squadra e sono riuscito a segnare il gol della vittoria".

Mentre il tecnico giallorosso si gode l'atleta ceco, la dirigenza continua a lavorare su due fronti: stadio e campo. Per quanto concerne la questione-stadio, Pallotta starebbe pensando addirittura di acquistare tutti i terreni di Tor Di Valle, evitando così di intercorrere in altri problemi. L'investimento sarebbe di circa duecento milioni, cifra da trovare anche con altri investitori. Dal punto di vista del mercato, i nomi sono due: Sandro Tonali e Matthis de Ligt. Il giovane centrocampista viene valutato circa venti milioni ed è entrato nell'ottica del Chelsea, il difensore è ormai uno dei centrali più forti d'Europa. Attualmente in forza all'Ajax, l'olandese è valutato quaranta milioni. Una cifra davvero alta ed importante.