Roma: la delusione di Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta contro la SPAL

<p>La sosta ha fatto malissimo, alla <strong>Roma </strong>di Eusebio Di Francesco, che ai microfoni di <em>Sky Sport </em>ha parlato del brutto stop subito dai suoi contro la SPAL: "<em>Ero contento della squadra nel primo tempo, era mancato l'ultimo passaggio. Avevamo la partita in mano prima del calcio di rigore, avevamo avuto tante occasioni in cui era mancata la qualità del calcio di finale. Il penalty ha cambiato la partita, non siamo riusciti a reagire anche con loro in inferiorità numerica</em>". Continua, il tecnico: "<em>Abbiamo dato vita facile alla <strong>Spal </strong>nella ripresa, rimane il rammarico per il primo tempo. Quando si preparano le partite non si può sbagliare niente, voglio che i ragazzi stiano sul pezzo sempre. Per fortuna si potrà giocare subito martedì per mostrare che non siamo quelli del secondo tempo</em>".</p> <p><strong>Eusebio Di Francesco</strong> dice la sua sul rigore: "<em>Pellegrini è stato un po' ingenuo ma non so fino a che punto ha toccato Lazzari. Non ho avuto tanti ragazzi questa settimana, i concetti c'erano ma poi quando tu in campo non metti la giusta cattiveria viene tutto meno. Sul loro calcio d'angolo si poteva fare molto meglio, non abbiamo perso la partita su questo corner</em>".</p> <p>Risultato pesante, secondo <strong>Eusebio</strong>: "<em>Non meritavamo questo risultato, il problema di fondo che non ti devi abbattere. Alle prime difficoltà non riusciamo a tirar fuori il meglio di noi, abbiamo tanti giovani che spesso vanno più accompagnati. Non siamo stati bravi nella gestione successiva della gara. La forza di questa squadra deve essere la continuità. Dzeko? Ha avuto delle occasioni importanti e non è riuscito a sfruttarle, dimostra di essere un attaccante pericoloso ma non credo che possiamo basare le nostre fortune su Dzeko</em>". </p>