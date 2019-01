Roma, Di Francesco in conferenza: "Gioca Schick, Pastore non convocato"

Alla vigilia della gara casalinga contro la Sampdoria Eusebio Di Francesco ha tenuto la classica conferenza stampa.

ROMA IN DIFFICOLTA' NELLA PARTITE PIU' ABBORDABILI - "Vanno messe insieme, insieme a quello tecnico. Se hai un buon approccio fisico e mentale ma tecnicamente sbagli tanto, non puoi essere completo per competere e migliorare il rendimento in casa".

CAMBIAMENTI RISPETTO ALLA GARA CONTRO IL CSKA - "Sicuramente qualcosa si cambierà, sto facendo le mie valutazioni anche in base all’ultimo allenamento. Ci sono calciatori che hanno fatto tante partite in questo periodo. Valuteremo anche insieme a loro la condizione generale, fisico e mentale".

SCHICK DOMANI GIOCHERA'? - “Sicuramente giocherà Schick, sto valutando se farli giocare insieme".

LE CONDIZIONI DI PASTORE - "Si va in tribuna se non si sta meglio. Domani non sarà convocato, ha ancora qualche fastidio, deve dare ancora continuità. Per evitare problemi per metterlo a partita in corso dato che non ha i 90 minuti, Non lo porterò e cercherò di recuperarlo per la partita successiva".

EL SHAARAWY BENE CON LA ROMA MA MANCINI NON L'HA CONVOCATO - "Non so le scelte di Mancini, non ho mai parlato con Mancini, non mi ha mai chiesto di El Shaaraawy, non posso giudicare l’operato dei colleghi, è una scelta legittima. El Sha ha fatto ottime prestazioni quest’anno, magari non ha avuto grande continuità come è capitato in passato, ma è cresciuto tanto ".