Serie A- Nuovo stop della Roma. Solo 2-2 a Cagliari

Roma a Cagliari per risollevare una classifica davvero deficitaria per la squadra capitolina. Ostacolo Sardegna Arena tuutt'altro che scontato con un Cagliari reduce da due pareggi consecutivi e bisognoso di punti importanti in chiave salvezza. La Roma con Di Francesco amplia le sue vedute e fa scendere in campo formazione giovane con Zaniolo, Under e Kluivert a sostegno di Schick. In casa Maran, fiducia a Pedro e lancio di Cerri.

CRONACA DELLA PARTITA

Incontro che si mette subito bene per i giallorossi con Cristante, il qaule al minuto 14 sigla il vantaggio con un gran tiro rasoterra centrale che sorprende il colpevole Cragno. 16' Under prova a concludere, ma palla sul fondo. Cagliari che non risponde e bada solo a difendere, senza mai creare davvero pericoli. Bella punizione di Kolarov al 41, che insacca il raddoppio alla sua maniera e porta i giallorossi al sicuro, aiutato dalla deviazione di un difensore di casa. Cagliari che risponde e si sveglia al 45' con Olsen che para, con grande stile, la conclusione ravvicinata di Farias. Nella ripresa, sembra lo stesso copione della prima frazione con la Roma a fare da padrona. 52' Zaniolo calcia dal limite, palla verso incrocio dei pali, ma bravissimo Cragno, il quale devia in angolo. 69' episodio dubbio in area Roma: Kolarov tocca il pallone con la mano, arbitro chiamato alla VAR, ma nessun calcio di rigore. 84' i padroni di casa rientrano in partita: angolo battuto magistralmente verso Pedro che prolunga e trova Ionita che di testa insacca. Partita dal finale nervoso con la doppia espulsione per proteste di Ceppitelli e Srna e Cagliari in nove. Ma la Roma fa la generosa e, con un enorme errore difensivo, regala pallone a Sau, il quale ringrazia e insacca il pareggio da due passi. La Roma regala l'ennesima partita agli avversari con una prestazione bella a metà e che non deve ritenere soddisfatto mister Di Francesco. Il Cagliari ennesimo pareggio in rimonta come contro la Spal, punto che smuove classifica, ma serve a poco in chiave salvezza.