La Roma ospita il Sassuolo nel Boxing Day italiano

Nel Boxing Day tipico della Premier League la Roma ospiterà il Sassuolo alle 18.00 valevole per la 18° giornata di Serie A. Appuntamento molto interessante tra due squadre in lotta per l'Europa divise da un solo punto.

DI FRANCESCO RISCHIA

Se la Roma non vincerà l'esonero di Di Francesco sarà sempre più probabile: l'allenatore giallorosso si giocherà la panchina contro la sua ex squadra e contro suo figlio.

La squadra capitolina ha perso settimana scorsa contro la Juventus, ma la Roma ha giocato tutto sommato una buona gara contro una delle formazioni più forti d'Europa. Di Francesco dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1. Tridente con Under, Zaniolo ed il rientrante Perotti. Panchina per Dzeko e chance dal primo minuto per Schick.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Perotti; Schick.

Il Sassuolo sta vivendo una stagione al di sopra delle aspettative ed ora si sta sognando il ritorno in Europa. De Zerbi dovrà fare a meno dello squalificato Rogerio e degli infortunati Boateng, Adjapong e Duncan. In difesa Magnani sarà affiancato da Marlon e Ferrari. In attacco Berardi-Babacar sono nettamente favoriti.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Bourabia, Magnanelli, Sensi, Di Francesco; Berardi, Babacar