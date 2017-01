Cagliari, Rastelli: "A Milano per dire la nostra"

Massimo Rastelli in conferenza stampa (itasportpress.it)

Dopo la straordinaria vittoria in rimonta contro il Sassuolo al Sant'Elia, il Cagliari di Massimo Rastelli, al rientro dalla sosta invernale, guarda dritto alla sfida di domani contro il Milan di Vincenzo Montella, reduce dalla vittoria in Supercoppa Italiana ai danni della Juventus. Proprio l'allenatore rossoblu ha parlato nel pomeriggio di ieri ai microfoni dei giornalisti, nella consueta conferenza stampa svoltasi nel Centro Sportivo di Asseminello.

Il tecnico dei sardi viene immediatamente interrogato riguardo la situazione di Borriello, il quale accusa da tempo un fastidio alla caviglia, e sul ritiro avvenuto al rientro dalle vacanze: "Borriello è recuperato in parte, ma è convocato. Il Ritiro? Era già concordato prima delle vacanze. Stare insieme ci fa bene per curare ogni dettaglio."

Da un giocatore ad un altro, la domanda seguente è inevitabilmente riferita alla situazione di Marco Storari, al centro di diversi rumors di mercato che lo darebbero vicinissimo ad un ritorno proprio al Milan, avversario dei rossoblu di domani: "Storari non è convocato. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Il mercato di gennaio è per certi versi una seccatura perché comporta rivoluzioni, modifiche e stravolgimenti". Si passa poi ad analizzare la situazione attuale della rosa: "Il nostro morale è alto, abbiamo concluso un anno importante con il 3' miglior punteggio di sempre della storia del Cagliari. Il Freddo? Non credo inciderà sulle gambe dei ragazzi. Stanno bene ed hanno lavorato bene anche durante le vacanze. Sono soddisfatto di questo".

L'allenatore campano passa poi alle domande riguardanti la sfida di domani contro il Milan, squadra col morale alle stelle dopo il trofeo conquistato a Doha: "Il Milan è una squadra a cui piace giocare la palla da dietro. Ha un'ottima gestione della partita, bravi nell'uno contro uno con elementi forti. Hanno fatto un grandissimo girone d'andata. Abbiamo cercato di studiare i loro punti deboli". Contro i rossoneri servirà una grande prestazione difensiva, vero punto debole della squadra di Rastelli, ad oggi peggior difesa del campionato con ben 42 reti subite in 17 partite. Per la difesa ecco un recupero importante, quello di Nicola Murru: "Sta recuperando la condizione, ma ha ancora necessità di tempo per arrivare al top. Comunque è a mia disposizione."

Infine, Rastelli parla di mercato, delle tante voci su un possibile cambio in panchina e delle speranze verso la propria rosa: "Mi aspetto 2-3 innesti per migliorare il team. Abbiamo pianificato il tutto con la società. Il mio obiettivo è quello di far crescere la squadra a prescindere che i riflettori siano puntati su di me o su altro. La squadra è rientrata con grande voglia di lavorare e buttare alle spalle un periodo poco felice. Sono tutti concentrati e mi auguro possiamo mettere in pratica ciò che abbiamo fatto in settimana"

Questi i 21 convocati da Rastelli per la partita di domani.



Portieri: Colombo, Crosta e Rafael

Difensori: Bittante, Bruno Alves, Capuano, Ceppitelli, Isla, Murru, Pisacane, Salamon

Centrocampisti: Barella, Dessena, Di Gennaro, Joao Pedro, Munari, Tachtsidis

Attaccanti: Borriello, Farias, Giannetti, Sau