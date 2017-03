Fiorentina, Bernardeschi fuori dai convocati di Sousa: il 10 Viola costretto a saltare la trasferta di Crotone

Federico Bernardeschi, a terra dopo uno scontro di gioco nell'ultimo match di campionato, con il Cagliari. Fonte foto: Getty Images Europe.

Arrivano brutte notizie dall'infermeria Viola in vista della trasferta che domani alle ore 15.00 vedrà i gigliati impegnati allo Scida di Crotone. Il grande ex della sfida, Federico Bernardeschi, è out dalla lista dei convocati diramata da Paulo Sousa, a causa di un riacutizzarsi del vecchio problema alla caviglia sinistra.

A confermare l'assenza di Bernardeschi, che in settimana aveva confermato di non essere ancora a posto fisicamente, è stata la stessa società Viola attraverso un breve comunicato apparso sul sito ufficiale: "Federico Bernardeschi non sarà disponibile per la gara contro il Crotone per il persistere della dolorabilità alla caviglia sinistra in seguito a recente trauma distorsivo che ha determinato una sollecitazione della sindesmosi tibio-tarsica, nonostante la disponibilità dell'atleta alle terapie del caso, anche infiltrative".

Dunque, un problema in più per Paulo Sousa, che aveva riabbracciato il suo crack proprio nel match di domenica scorsa con il Cagliari. 80' minuti positivi che avevano seguito lo spezzone con la Dea, e che al tempo stesso, avevano fatto pensare ad un ritorno di Bernardeschi a pieno regime.

Invece, proprio alla vigilia della delicata sfida dello Scida, per la Viola arriva la doccia fredda. Con il 10 out per infortunio, sembra certo l'impiego dal primo minuto di Riccardo Saponara e di Josip Ilicic, in lizza per una maglia prima del forfait di Bernardeschi. Molto probabilmente, Bernardeschi sarà costretto a saltare anche gli impegni con la Nazionale di Ventura, che aveva convocato l'ex Crotone per le sfide con Albania e Olanda.

Questa la lista dei convocati di Sousa per la sfida di domani con il Crotone: Astori, Badelj, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Maistro, Milic, Oliveira, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Saponara, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Valero, Vecino.