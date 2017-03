Inter - Atalanta in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (15:00)

Si gioca a San Siro, impianto da 80.020 posti a sedere situato a Milano

Gasperini sceglie il 3-4-1-2. Tra i pali Berisha, trittico difensivo composto da Zukanovic, Caldara e Toloi. Freuler e Kessiè frangiflutti di centrocampo con Spinazzola e Conti sulle ali. Kurtic a supporto di Petagna e Gomez

Diretta live Inter - Atalanta

L'Atalanta gioca, vince e sogna. Anzi, forse neanche più. I ragazzi di Gasperini ormai sono una realtà di questa stagione e continuano ad imbeccare prestazioni e punti. Tanti i giovani in rampa di lancio, alcuni hanno già compiuto il salto di qualità - Gagliardini, oggi ex - altri lo compiranno, Caldara. I bergamaschi sono in zona Europa League e puntano a rimanerci. La partita contro l'Inter è un viatico importante; anche un pareggio basterebbe per mantenere la posizione. A San Siro con coraggio.

Papu in azione contro Borja Valero - Fonte: atalanta.it

Inter - Atalanta diretta live

Gasperini in conferenza stampa

Pioli opta per il 4-2-3-1. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Miranda, Medel e Murillo. Gagliardini e Kondogbia centrali, Banega a supporto di Icardi con Candreva e Perisic ali.

Inter - Atalanta live

Un ulteriore passo verso l'Europa. L'Inter è obbligata a non mollare, fin quando la matematica non li condannerà. La Champions è distante 7 punti, c'è il Napoli a 57. Pioli ha trasformato i nerazzurri rendendoli una corazzata in grado di mantenere con merito il livello delle tre davanti. Eppure ogni passo falso pesa come un macigno, soprattutto quando si parla di scontri diretti come contro la Roma. Nelle ultime 12 giornate, 10 vittorie e due sconfitte. Adesso l'Atalanta, sorpresa di questo campionato. Trionfo, la parola d'ordine.

I nerazzurri in allenamento - Fonte: inter.it

Le parole di Pioli

Sono 111 i precedenti totali. L'Inter conta 60 vittorie, l'Atalanta ne annovera 23 mentre sono 23 i pareggi. L'ultimo head to head risale all'ottobre dell'anno passato quando Masiello ed il rigore di Pinilla permisero ai bergamaschi di trionfare 2-1. Inutile la rete di Brozovic

Inter - Atalanta diretta

Le due preview: sponda Inter e sponda Atalanta

Arbitra Massimiliano Irrati coadiuvato da Di Liberatore e Carbone, quarto uomo Ranghetti. Addizionali di porta i signori Russo ed Aureliano

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Inter - Atalanta, ventottesima giornata del campionato cadetto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia