Pescara - Gilardino ad un passo, si chiude per Cubas e Mandragora

Pescara assoluto protagonista del mercato di Gennaio almeno per ciò che riguarda la seconda metà della classifica. La notizia dell'ultime ore è che il club di Sebastiani è ad un passo dal chiudere la trattativa per portare Alberto Gilardino in riva all'Adriatico. Le ultimi voci di mercato dicono che la società biancoazzurra e l'attaccante sono ormai molto vicini. Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega all'Empoli dopodiché, superate le visite mediche di rito, potrà firmare con il club del presidente Sebastiani e mettersi a disposizione di Massimo Oddo. Per il centravanti di Biella, dopo un inizio di stagione opaco agli ordini di Martusciello, potrebbe essere arrivato il momento di tornare ad accordare il violino.

Per quanto riguarda le altre trattative anche Adrian Cubas centrocampista classe ’96 del Boca approderà alla corte di Oddo in prestito oneroso (circa 200 mila euro) con diritto di riscatto pari a 4 milioni di euro. Su Cubas c’è stato l’inserimento di un club europeo puntualmente respinto e la fumata bianca è attesa nelle prossime ore cosi come il trasferimento temporaneo di Mandragora dalla Juventus. In uscita, Vitturini verrà girato in prestito alla Ternana. Con la stessa formula, operazione già definita, il portiere Pigliacelli al Trapani, mentre il diciottenne capitano della Primavera Francesco Mele è stato ceduto a titolo definitivo al Torino.

Adrian Cubas ad un passo dal Pescara (Fonte foto: Goal.com)

Domenica però si torna a giocare e all'Adriatico arriva la Fiorentina: Oddo sembra intenzionato a cambiare modulo passando al 3-5-2 che in fase di non possesso può diventare 5-3-2 con Bizzarri in porta, pacchetto arretrato composto da Campagnaro e i due nuovi acquisti Bovo e Stendardo. Sulle fasce Zampano e Crescenzi (favorito su Biraghi) mentre a centrocampo spazio a Memushai, Brugman e ad uno tra Verre e Cristante. Davanti Cerri insieme a Caprari.