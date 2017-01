Pescara - Si fa male anche Zampano, due settimane di stop per lui

Piove sul bagnato per il Pescara, soprattutto in difesa. Dopo l'infortunio di Bovo nei giorni scorsi, anche Francesco Zampano ha accusato un problema in uno scontro fortuito di gioco che gli ha provocato una distorsione alla caviglia sinistra. Per lui circa due settimane di stop per poi essere rivalutato dallo staff tecnico. Una brutta notizia per Oddo che dunque non potrà contare su uno dei giocatori più importanti della rosa sia nel match con il Napoli che in quello con il Sassuolo.

In vista del match con i Partenopei l'ex terzino di Milan e Lazio dovrà inventarsi la difesa complice anche la squalifica di Biraghi. Tutto dipenderà dal modulo perchè in caso di difesa a quattro potrebbe essere spostato Fornasier sulla catena di destra mentre, in caso di difesa a tre, il pacchetto arretrato potrebbe essere composto da Campagnaro, Stendardo e Coda ma questa opzione sembra abbastanza improbabile vista la caratura dell'avversario. Sarebbe una follia scoprirsi cosi tanto contro una squadra offensiva e spettacolare come il Napoli.

Intanto oggi è in programma, al Poggio degli Ulivi, un'amichevole contro il Teramo dell'ex Sansovini, un test importante visto che Oddo potrebbe anche abbozzare la formazione che scenderà in campo contro il Napoli. Fari puntati sugli ultimi due acquisti: Gilardino e Cubas che ha scelto la maglia numero 36 ma, a causa del ritardo di preparazione, difficilmente sarà della partita al San Paolo.