Pescara - Oddo perde i pezzi in vista del Napoli

Il Pescara continua a preparare la sfida del San Palo contro il Napoli ma l'umore non può essere dei migliori. Infatti, nell'amichevole vinta ieri per 4-0 con il Teramo (reti di Gilardino, Caprari (2) e Biraghi) Oddo ha perso per infortunio Campagnaro e Vitturini: per il primo c'è il solito fastidio al polpaccio mentre per il giovane terzino dovrebbe essere una botta al ginocchio. Entrambi verranno valutati oggi pomeriggio per capire se possano essere della contesa domenica.

Infermeria che, per quanto riguarda il pacchetto arretrato, è piena visti gli infortuni di Zampano e Bovo nei giorni scorsi. Difesa da inventare dunque per Oddo che ha solo tre giocatori disponibili: Crescenzi, Stendardo e Coda visto che Biraghi è squalificato mentre Fornasier e Zuparic non sono al meglio della condizione. Se non recupera Vitturini, a destra potrebbe debuttare il “primavera” Maloku classe ’98. Quasi sicuramente Oddo sarà costretto, per mancanza di uomini, a tornare alla difesa a 4. A centrocampo certa l’assenza di Brugman che oggi a Milano effettuerà una visita specialistica per i continui fastidi accusati alla coscia.

Con il Napoli si potrebbe abbozzare un 4-3-1-2 con Bizzarri in porta; difesa composta da Coda e Stendardo centrali mentre sulle fasce spazio a Crescenzi e Maloku (o Vitturini). A centrocampo trio formato da Memushai, Verre e Cristante, con Cubas in panchina, mentre davanti Benali supporterà Gilardino e Caprari. Per quanto riguarda il capitolo mercato Mattiello e Kastanos, rispettivamente terzino, classe ’95, e trequartista, classe ’98, saranno ufficializzati nei prossimi giorni. Entrambi arriveranno in prestito dalla Juventus con premio di valorizzazione a favore del Delfino. Per l’attacco Augustin, classe ’97 del Paris Saint Germain pare destinato al Rennes.