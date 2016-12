Roma, vincere col Chievo è l'ultimo obbligo dell'anno

il precedente dell'Olimpico, foto tuttosport.it

Chiudere il 2016 con una vittoria, l'ennesima in casa, per confermarsi in questa stagione imbattuti e a punteggio pieno nelle gare interne è l'obiettivo odierno che obbliga, per l'ultima volta del 2016, la Roma ai tre punti contro il Chievo. L'obiettivo del 2017, poi, si potrà spostare sulle prestazioni lontano dall'Olimpico, visto il rendimento non brillante dei giallorossi in trasferta. Intanto ecco gli scaligeri, un match insidioso che vede fronteggiarsi due squadre non banali e in buono stato di forma.

I NUMERI

I clivensi si presentano alla sfida con 17 gol subiti in altrettante partite, stesso numero dei giallorossi, confermando la loro solidità difensiva. In particolare lontano dal Bentegodi, avendo subito 8 gol, uno in meno rispetto a quelli nelle mura amiche. La Roma ha 36 gol all'attivo, il Chievo 18, ma chiaramente il potenziale d'attacco è ben diverso. I dieci punti di differenza in classifica (Roma 35, Chievo 25) pongono entrambe le squadre all'altezza dei loro obiettivi (almeno quelli minimi): la Roma per il secondo posto, il Chievo per la salvezza tranquilla.

Sarà la sfida numero 29 in Serie A fra queste due formazioni con un bilancio di 14 vittorie giallorosse, 11 pareggi e 3 sconfitte. Negli ultimi 5 Roma-Chievo giocati (il più recente è dell'8 maggio scorso con il 3-0 di Nainggolan, Rüdiger e Pjanic), i capitolini hanno ottenuto 4 vittorie e una sconfitta, totalizzando 9 reti e subendone una sola. Curioso vedere come nelle sole quattro partite nelle quali i veronesi sono andati in rete, hanno portato a casa ben 7 punti.

Solitamente l'ultima gara dell'anno per la Roma è fortunata infatti, dal 2000 a oggi, sono arrivate 13 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta: in due occasioni gli avversari furono proprio i gialloblu, il 21 dicembre 2005 all'Olimpico (4-0 con doppietta di Totti e gol di Perrotta e Taddei) e il 22 dicembre 2001 a Verona (0-3 firmato da Emerson, Samuel e Tommasi).

IN CAMPO

ROMA: Nonostante in conferenza Spalletti non abbia sciolto tutti i dubbi di formazione, sono arrivati poi i convocati a chiarire alcune dinamiche: Nainggolan e Totti sì, almeno in panchina, De Rossi no. Nella lista dei convocati di Luciano Spalletti figurano il Ninja e il capitano, mentre il numero 16 è costretto a dare forfait, alla pari di Paredes. La certezza, inoltre, sarà l'assenza dall'11 titolare di Mario Rui, non ancora pronto. Davanti a Szczesny, ci saranno Bruno Peres a destra ed Emerson Palmieri a sinistra, con la coppia centrale formata da Rüdiger e Fazio. Gerson sarà accanto a Strootman. Infine, dietro all'unica punta Dzeko, agirà il trio Salah-Nainggolan-Perotti, con il dubbio tra il belga e El Shaarawy.

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Bruno Peres, Rüdiger, Fazio, Emerson Palmieri; Gerson, Strootman; Salah, Nainggolan, Perotti; Dzeko.

CHIEVO: Rolando Maran, tecnico dei clivensi, è orientato a confermare il 4-3-1-2 con Sorrentino tra i pali e linea difensiva composta da Frey e Costa sulle fasce, con Dainelli e l'ex Spolli al centro. A centrocampo, spazio a de Guzman, Radovanovic e Izco. Infine, il fantasista Birsa agirà da trequartista dietro la coppia-gol dello scorso match contro la Sampdoria Meggiorini-Pellissier.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Dainelli, Spolli, Costa; de Guzman, Radovanovic, Izco; Birsa; Meggiorini, Pellissier.

L'ARBITRO

La gara inizierà alle 20,45, in diretta su VAVEL.com/it, Sky Calcio HD e Premium Sport HD, in streaming su Sky Go e Premium Play. A dirigere il match Calvarese, arbitro teramano che ha già diretto un incontro tra queste due squadre nel 2014, quando i giallorossi di Garcia vinsero per 3-0 con le reti di Destro, Ljajić e Totti (su calcio di rigore) allo Stadio Olimpico. Questa è una delle sei vittorie - l'ultima di queste il 4-1 al Palermo del 23 ottobre - ottenute dai giallorossi con Calvarese, che ha visto i capitolini sconfitti tre volte per un totale di nove precedenti. In parità il bilancio dei rigori, due a favore e due contro, mentre sono stati estratti tre cartellini rossi a giocatori della Roma e quattro ai loro avversari. Sette gli incroci con il Chievo.