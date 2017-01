Roma, procede il lavoro a Trigoria: si ferma Vermaelen, riecco Paredes

Roma, il lavoro di Trigoria procede: si ferma Vermaelen, riecco Paredes

Proseguono i doppi turni di allenamento per la Roma di Spalletti in vista del match di domenica alle 15 contro il Genoa. Come riferito da Roma TV la squadra è tornata sui campi del Fulvio Bernardini alle ore 12:00 con un riscaldamento in palestra ed un lavoro di potenziamento. In campo, invece, si è svolto un torello con obiettivo 20 passaggi, durante il quale Spalletti ha chiesto molta intensità alla squadra. Successivamente c’è stata da una parte tattica, disturbata a più riprese dalla grandine. Si è proseguito poi con una partitella tattica 9 contro 9.

Sul fronte recuperi Alessandro Florenzi prosegue il suo lavoro individuale in palestra, insieme a Manolas, che però ha lavorato anche sul campo. De Rossi continua con un programma personalizzato. Continua invece il calvario per Thomas Vermaelen: il difensore giallorosso al termine dell'allenamento ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Nel corso del pomeriggio il centrale si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per valutare l'entità del problema.

Il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna, apre inoltre con il lungo infortunio, per il quale si hanno ancora poche informazioni, del giovane Nura, il baby terzino acquistato dallo Spezia nel 2015, che lo scorso 31 maggio ha subito l'operazione al crociato anteriore e al malleolo. Prima del ko, stava anche per debuttare in A, poi lo stop al cuore e ora al ginocchio. Per lui ancora poche chance di ripresa nel breve termine.

Per Paredes buone notizie: l'argentino è a disposizione, dopo oltre un mese di stop, e finalmente pronto a dare l'alternativa a Spalletti per la linea di centrocampo. Lo stesso argentino ha confermato sui social quelle che ormai sono certezze acquisite da tempo: Iturbe ha lasciato Roma direzione Torino. Manca solo l'ufficialità di entrambe le parti, ma il calciatore sta effettuando le visite mediche in queste ore. Da capire ingaggio e formula.

Probabile formazione di Genoa-ROMA (4-2-3-1): Szczęsny; Bruno Peres, Manōlas, Fazio, Rüdiger; De Rossi, Strootman; Perotti, Nainggolan, El Shaarawy; Džeko.