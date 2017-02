Roma: spiragli positivi per la costruzione del nuovo stadio

Google Plus

Il progetto sul nuovo stadio della Roma | Source: asroma.com

Si è concluso, con qualche spiraglio positivo, l'incontro tra l'AS Roma e Roma Capitale, vertice nevralgico per delineare le mosse successive della società giallorossa in merito alla chiacchierata questione stadio. Molto conciliante, a fine riunione, il DG Baldissoni: "Ho cercato di intercettare quelle che erano le esigenze e le visioni della nuova Giunta. Crediamo di averlo fatto e continuiamo a lavorare insieme alla città nel rispetto dei tempi e dei requisiti del progetto stesso".

Particolarmente favorevole, inoltre, anche vicesindaco Bergamo, che ha più volte ringraziato i vertici della società capitolina per la tolleranza mostrata durante le prime fasi della trattativa: "Volevo ringraziare la Roma per aver risposto alle nostre sollecitazioni nella riunione della scorsa settimana presentandoci un nuovo progetto. I tavoli tecnici sono ancora al lavoro e ci siamo dati appuntamento alla settimana prossima. Se Rispetteremo i tempi del 3 marzo? Ovviamente. La variante? Di tutti questi elementi ne parleremo dopo questa primissima fase".

Segnali promettenti, dunque, da parte della giunta della sindaca Raggi, per un progetto che potrebbe rivitalizzare una zona della Capitale, trasformando l'AS Roma in una società all'avanguardia, pronta al grande salto sia sotto il profilo calcistico che sotto quello economico.