Roma, con l'Inter in palio una stagione

quotidiano.net

Vincere per lasciare dietro tutte le altre, confidando negli errori e giocandosela fino alla fine. La Roma si presenta al Meazza per un match contro l'Inter tra i più equilibrati degli ultimi tempi. Due formazioni agili, veloci e in grande spolvero. Due mister, Spalletti e Pioli, capaci di grandi risultati e appoggiati da pubblico e dirigenze. La cornice di San Siro a far da scenario. Tutti presupposti per un posticipo di classe.

NUMERI & STATISTICHE

I giallorossi si presentano a San Siro con 56 punti, secondi in classifica anche per quanto riguarda attacco (54) e difesa (22); i nerazzurri sono quarti a 48 punti, con 40 gol segnati e 24 subiti, avendo così la terza miglior retroguardia d'Italia. A sfidarsi domani sera saranno due squadre in ottima forma: i giallorossi hanno vinto 8 delle ultime 10 in campionato, subendo 6 reti e realizzandone 18; ancora meglio i lombardi reduci da 9 vittorie nelle ultime 10, con solo 3 reti al passivo e anch'essi 18 all'attivo. Sarà la sfida 190 comprese tutte le competizioni tra Roma e Inter, con i capitolini che nei 93 precedenti a Milano hanno vinto solo 15 volte. L'ultimo precedente è il ko targato Medel dello scorso anno. La Roma abbandono le velleità da secondo posto proprio cadendo in terra meneghina.

La sfida del Meazza sarà anche quella fra i due numeri 9, Mauro Icardi (che rientra dopo le due giornate di squalifica) e Edin Dzeko: il capitano interista ha segnato due reti e realizzato un assist nei 7 scontri giocati contro la Roma; un gol e un assist invece per il bosniaco nelle 3 sfide disputate contro il club lombardo.

IN CAMPO

LE PAROLE DI SPALLETTI ALLA VIGILIA

Luciano Spalletti schiererà la migliore formazione possibile, con Manolas, Fazio e Rudiger davanti a Szczesny. Bruno Peres ed Emerson agiranno ai lati mentre il pacchetto centrale sarà formato da De Rossi e Strootman. Salah e Nainggolan giocheranno a supporto di Edin Dzeko.

La gara inizierà alle 20,45 e sarà live qui, su vavel.com/it. Arbitra il match Tagliavento di Terni.