Formazioni ufficiali Palermo-Roma: Spalletti rinuncia a Dzeko e lancia Grenier. Tutto confermato per Lopez

Una sfida molto delicata e di vitale importanza per entrambe le squadre. Il Palermo di Diego Lopez sta letteralmente gettando al vento le opportunità di accorciare sull'Empoli, squadra in difficoltà ma che occupa indisturbata da diverso tempo il quartultimo posto in classifica. I rosanero hanno sprecato il vantaggio iniziale sia in casa contro la Sampdoria che in trasferta contro il Torino, e questa sera cercheranno di dare l'anima anche di fronte al nuovo proprietario. Per la Roma, invece, la situazione è diversa: la squadra è reduce da tre sconfitte consecutive (Lazio, Napoli, Lione) e deve assolutamente portare a casa il risultato per riposizionarsi al secondo posto e cancellare questa brutta striscia di risultati negativi che, tra l'altro, ha visto la retroguardia incassare ben otto goal.

I padroni di casa propongono ancora una volta il 4-2-3-1, ma dovranno rinunciare agli squalificati Rispoli e Balogh. Spalletti, invece, non avrà a disposizione Manolas per somma di ammonizioni oltre che l'infortunato Florenzi. Di seguito ecco gli schieramenti ufficiali:

Palermo (4-2-3-1): Posavec, Morganella, Goldaniga, Andelkovic, Aleesami, Gazzi, Chochev, Embalo, B. Henrique, Sallai, Nestorovski.

Roma (3-4-1-2): Szczesny, Rudiger, Fazio, Jesus, Peres, Paredes, Grenier, Mario Rui, Salah, Nainggolan, El Shaarawy.