Roma, senti Nainggolan: "A Roma sto alla grande, ma la Premier..."

Roma, senti Nainggolan: "A Roma sto alla grande, in Premier non c'è il sole"

Radja Naninggolan è così, prendere o lasciare. Dal ritiro della nazionale belga, il centrocampista della Roma rinnova l'affetto agonistico, e non solo, verso i colori giallorossi, la squadra che ha creduto fortemente in lui e lo ha proiettato nel grande calcio. Questo quanto dichiarato dal centrocampista ai microfoni di Sky Sport UK:"A Roma sto bene, la città è bellissima, il tempo è spesso buono e la mia famiglia lì vive felice. A volte non si sceglie per i soldi, ma per la qualità della vita che non è uguale dappertutto. E poi se andassi in Inghilterra dovrei ripartire da zero". Pensieri e parole del "Ninja" che si appresta, in questo fine settimana, a difendere i colori della sua nazionale, il Belgio, nazionale in rampa di lancio, in forte ascesa nel panorama calcistico europeo e non solo.

Al centro di numerosi "rumors" di mercato, Nainggolan rincara la dose: "La Premier League è uno dei campionati più belli al mondo, lì ci giocano diversi miei compagni. Avevo parlato con Conte e il Chelsea mi voleva veramente. Datemi il sole, e verrò in Premier League (ride). Scherzi a parte, a Roma sto benissimo, qui c'è un grandissimo progetto, la squadra è di ottima qualità e poi la città mi piace molto, ricca di sole e di storia. Nella vita bisogna fare delle scelte, io al momento l'ho fatta ed è quella di restare alla Roma, poi quando riaprirà il calciomercato, si vedrà. Come sempre, nella vita, non mi precludo niente, perchè essa è imprevedibile".

Futuro incerto quello di Radja Nainggolan. Punto cardine della rosa della Roma, la quale gli ha anche promesso un adeguamento del contratto, che però non è ancora arrivato. Sarà solo pretattica quella del Ninja, oppure un reale desiderio di cambiare aria e tentare un'esperienza all'estero, nella bella ed affascinante Premier League? Lo scopriremo presto.