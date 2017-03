Roma, il programma prima dell'Empoli

forzaroma.info

Presentarsi al rientro in campionato carichi per gli ultimi due mesi da fare a pieno regime. Non è ridimensionata, questa Roma, nonostante le delusioni di marzo. Non è ancora il tempo di piangersi addosso ma è il momento di ripartire. Dopo la sosta, ecco l'Empoli all'Olimpico sabato sera e poi, ancora nel teatro di casa, il derby di ritorno, con il via alle barriere che dopo due anni si annuncia come una bella notizia. Non ci si aspetta, per la stracittadina, il pienone, ma gli appelli che avevano portato ai 40000 contro il Lione, probabilmente si ripeteranno e la questione barriere, in risoluzione, potrebbe riportare il tifo giallorosso in massa sugli spalti. Sono ancora disponibili un buon numero di biglietti per la "Sud", circa 2000 tra curva centrale e curva laterale. Da oggi è stata aperta la fase di vendita per tutti i giallorossi. Dopo il derby, invece, arriveranno ancora match impegnativi ma non impossibili, per giungere a fine mese evidentemente consci del proprio destino. Quello di Spalletti, di Totti, di Manolas, ma anche quello di un gruppo che in questa annata si ritrova quasi col cerino in mano nonostante l'impegno dimostrato.

Il programma pre Empoli, intanto, prevede una seduta pomeridiana oggi, nella quale valutare Grenier ed Emerson, che hanno accusato piccoli dolori, e una seduta domattina. Dal pomeriggio di domani a giovedì mattina riposo, poi scatta la ripresa con tutta la rosa al rientro. Venerdì conferenza e rifinitura di vigilia, sabato occhi sul match, che in apparenza sembra già scritto, ma dalla note insidie. Spalletti conosce bene Martusciello e già all'andata ne temeva il livello. In Toscana, per altro, è arrivato un secco pari (0-0), uno dei due X in campionato per la Roma, entrambi in trasferta.

Infine, dal mercato (secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.it) la Roma, sempre a caccia di profili internazionali che possano rappresentare delle vere e proprie occasioni, potrebbe guardare a Zabaleta, già osservato più volte in estate. Il giocatore lascerà il City a fine stagione e sta cercando una nuova squadra.