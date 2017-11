Roma-Lazio in diretta, LIVE Serie A 2017/2018: finita!!! Roma batte Lazio 2-1!!!

Partita bellissima, all'Olimpico, vinta meritatamente dai giallorossi. I ragazzi di Di Francesco creano e segnano di più, sbagliando praticamente pochissimo. Insufficiente, almeno fino al 71', la prova della Lazio, che non riesce ad imporre il proprio gioco mancando un'ottima chance per allungare in classifica. Roma che sale dunque a quota 30, Lazio ferma a 28. Migliore in campo per i padroni di casa, Perotti. Per gli ospiti in evidenza Strakosha.

96' - E' FINITA!!!! IL PRIMO DERBY DELLA STAGIONE VA ALLA ROMA!!!

95' - Lancio in avanti dei biancocelesti, Rocchi segnala però un offside.

95' - Uscita di Alisson su Immobile. Leggero tocco dell'attaccante e battibecco innescato!

94' - Fallo di Perotti a centrocampo, la batte Strakosha.

94' - Angolo per la Lazio, tutti a saltare!

93' - Grandissima scivolata di Bruno Peres che toglie palla a Lukaku. La Lazio però ci crede!

92' - Punizione dal vertice dell'area per la Roma, i giallorossi architettano la manovra.

90' - Saranno addirittura sei i minuti di recupero.

89' - La Lazio cerca in tutti i modi di sfondare, la difesa della Roma però difende. Buona conclusione da parte di Savic, Allison riesce a controllare a terra.

85' - Brutta giocata di Dzeko dalla sua metà campo, Alisson è costretto a uscire e a calciare a campanile!

85' - Altro cambio per la Roma: fuori Nainggolan e dentro Juan Jesus.

80' - A meno di dieci minuti dalla fine, esce Florenzi (dolorante al ginocchio destro) ed entra Bruno Peres.

76' - Intanto fuori l'acciaccato Radu per Patric.

76' - Azione magistrale di Lukaku sull'out mancino: dopo la progressione il calciatore manca però l'assist ai compagni!

75' - Radu è a terra, il calciatore ha dolori.

73' - Ora la Lazio dovrà necessariamente spingere per cercare un pari insperato fino a pochi minuti fa.

71' - CIRO IMMOBILEEEEEEE!!!! ANCORA LUI!!!!!!! PARTITA RIAPERTAAAA!!!!!

70' - CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO!!! POTREBBE CAMBIARE ANCORA IL PARZIALE!!!

69' - Angolo per la Lazio, i ragazzi di Inzaghi reclamano per un rigore. Rocchi allora utilizza la VAR.

69' - Il Faraone dovrebbe uscire, pronto ad entrare Gerson.

67' - Roma che si distende, pallone ad El Shaarawy che tira, non trovando fortuna.

65' - Ammonito Radja Nainggolan.

63' - La Lazio ora prova a spingere, corner per i biancocelesti.

62' - Ammonito Nani per un fallo in mezzo al campo.

59' - Ormai la Roma è padrona del campo, la Lazio dovrà necessariamente riassestarsi e colpire.

58' - Ecco il cambio: fuori Lulic per Lukaku, mentre è Nani a prendere il posto di Lucas Leiva.

57' - Ennesimo inserimento di Kolarov, cross in mezzo del terzino e mezzo autogoal di Leiva, che goffamente manda in corner.

55' - Simone Inzaghi vuole subito correre ai ripari: si scaldano Lukaku e Nani.

54' - Giocatori della Lazio ora davvero nervosi. Brutto fallo di Luis Alberto, ammonito.

Un goal pazzesco del Belga, che si inserisce, stoppa e batte Strakosha!!! Tiro basso incrociato davvero imprendibile per il portiere albanese!

53' - RADJA NAINGGOLAN!!!!!!!! UNO-DUE CLAMOROSO DELLA ROMA!!!

50' - Si alza il coro dei tifosi giallorossi all'Olimpico!

Ricapitoliamo: azione apparentemente innocua della Roma, Kolarov fa uno strappo e costringe Bastos al rigore. Dal dischetto, la calma di Perotti inganna Strakosha, che intuisce ma non riesce a parare. Roma meritatamente avanti!

48' - DIEGO PEROTTI!!!!!!! ROMA IN VANTAGGIO!!!!

48' - CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA!!!

46' - Subito azione avvolgente dei giallorossi, la Lazio attende.

46' - Riparte il secondo tempo! Roma in manovra.

Non dovrebbero esserci cambi anche se si scalda più intensamente Lukaku.

Statistiche nettamente a favore della Roma, in questa prima frazione: i giallorossi hanno infatti tirato 8 volte, tre in porta, a differenza delle poche conclusioni laziali (tre di cui solo una nello specchio).

Nella ripresa, dunque, dovranno essere i ragazzi di Inzaghi a svegliarsi, cercando di sfruttare meglio quei contropiedi che spesso hanno portato al goal. Molto positiva la prova di Manolas, per i laziali si è invece messo in evidenza Lucas Leiva, nonostante il giallo.

Ai punti avrebbe sicuramente vinto la Roma, considerando quanto visto nella prima frazione, ma purtroppo il calcio non si basa su questi regolamenti. Pericolosissimi con Dzeko, i giallorossi di Di Francesco hanno mancato il guizzo, sorprendendo però per l'educazione tattica e per la manovra pragmatica, capace di imbrigliare una Lazio, invece, troppo timida e mai seriamente pericolosa.

45' + 1 - Finisce il primo tempo!

44' - Solo un minuto di recupero dercretato da Rocchi.

43' - Buona progressione di Marusic che, trattenuto regolarmente da Kolarov, trova comunque un corner prezioso. Nulla di fatto, comunque, per i laziali.

41' - La Lazio è troppo bassa e non riesce ad uscire. Milinkovic-Savic intanto commette fallo su Nainggolan, particolarmente "puntato" dagli avversari biancocelesti.

40' - I giallorossi partono da dietro, imbastendo la manovra con calma e lucidità. Lazio ora più attendista e costretta a inseguire.

38' - Angolo per la Roma, Bastos sventa un'azione potenzialmente pericolosa per i suoi.

35' - STRAKOSHA MIRACOLOSO!!! Angolo perfetto battuto da Kolarov, Dzeko in torsione colpisce ma trova la decisa risposta dell'albanese.

34' - Destro al volo di Nainngolan, angolo per la Roma grazie ad una deviazione di Marusic.

33' - Tunnel di Kolarov su Bastos, col difensore laziale che lo ferma fallosamente seppur involontariamente. Punizione da buona posizione per i giallorossi.

32' - Ora la Lazio sembra più convinta dei propri mezzi, voltando pagina ed iniziando un nuovo capitolo a suo favore nel romanzo di questo derby d'andata.

30' - Capovolgimento di fronte e calcio d'angolo per la Lazio, sfida che vive sempre di emozioni.

29' - Cross teso di Kolarov, Strootman non riesce ad agganciare.

27' - Più Roma che Lazio in questa prima fase di partita. C'è molto equilibrio, ma i giallorossi hanno creato maggiori pericoli in fase di manovra offensiva.

25' - Immobile! Azione manovrata della Lazio, pallone a Marusic e lob in area: l'ex Genoa colpisce di testa a incrocio mandando fuori.

24' - Manolas viene colpito ed esce zoppicante. Greco momentaneamente fuori dal campo.

22' - Ennesimo intervento perfetto di Manolas, che toglie palla a Lulic e mette fuori.

20' - Lungo lob di Nainggolan per Perotti, Bastos di testa la appoggia a Strakosha.

19' - DZEKO!!! ANCORA PERICOLOSISSIMO IL BOSNIACO! Sovrapposizione di Kolarov che si porta l'uomo, Perotti tutto solo crossa in mezzo trovando Dzeko, che di testa manda fuori di pochissimo.

17' - Break di Nainggolan, Lulic lo ferma fallosamente. Primo giallo nel derby. La Roma sta alzando il proprio baricentro, la Lazio appare leggermente in fatica.

16' - Cross di Florenzi in area, Dzeko stacca ma senza problemi per Strakosha.

14' - Fallo di Milinkovic-Savic su De Rossi, punizione per la Roma.

12' - Bell'azione della Roma, Kolarov la passa a Dzeko ma grande intervento di Bastos. Fallo laterale per i ragazzi di Di Francesco.

9' - Nainggolan! Primo squillo della Roma! Bel passaggio di El Shaarawy, pallone al belga che, dopo un sombrero, conclude mandando alto. Salgono i padroni di casa, Lazio che ora attende.

9' - Kolarov propone un cross troppo lungo in area, punizione sprecata per la Roma.

8' - Inizialmente in palla Strootman, che patisce forse il gioco veloce e guizzante visto fino ad ora.

6' - Squadre davvero in palla: sono molti, infatti, i capovolgimenti di fronte che vedono coinvolti i ventidue calciatori presenti in campo.

5' - Bel dai e vai tra Florenzi e Perotti, Radu si frappone tra il pallone e l'italiano per interrompere tutto.

4' - Primo pressing della Roma e difficoltà per Bastos, che costringe Strakosha al fallo laterale con un passaggio indietro.

3' - Lulic propone un cross basso in mezzo, Fazio sventa tutto mettendo in fallo laterale.

Fuorigioco dell'attaccante napoletano, che a tu per tu con Alisson non sbaglia. Rocchi attende la fine dell'azione per interrompere, decisione giusta. Parte fortissimo la Lazio, Roma per ora attendista.

1' - CIRO IMMOBILE!!!! GOAL ANNULLATO!!!!

1' - Parte bene la Lazio, che cerca di palleggiare e di sfruttare le corsie laterali.

1' - Si parte!!! E' cominciato il derby! Roma con la maglia giallorossa, Lazio in completo biancoceleste.

E' il momento dell'inno della Serie A. Volti concentratissimi da una parte e dall'altra. Di Francesco ed Inzaghi, intanto, si abbracciano e parlano prima di tornare nelle rispettive aree tecniche.

Parte l'inno della Roma, fischi da parte dei supporters laziali.

Stadio pienissimo, sessantamila anime pronte a sostenere i propri tifosi!

Dzeko contro Immobile sarà sicuramente una delle sfide più interessanti, incrocio a distanza che metterà di fronte due tra gli attaccanti più in forma di tutta la Serie A. Più forte sotto porta, il bosniaco paga in agilità, caratteristica che invece ha reso il biancoceleste celebre e temibile per tutti i difensori del nostro campionato.

Manca davvero poco, l'emozione è alle stelle!

Il Derby della Capitale non è e non sarà mai una partita come le altre, è un evento atteso in maniera ossessiva da un'intera città, quella Roma che come una fenice riesce sempre a risorgere dalle proprie ceneri. Dato l'assoluto equilibrio, a farla da padrone sarà sicuramente la mentalità cosiddetta "vincente", capace di incanalare positivamente le emozioni più convulse.

Sarà il primo derby senza Francesco Totti, con i tifosi romanisti pronti ad accogliere il loro Pupone sbandierando bandiere ed intonando cori. Una sfida che si prevede incerta, ricca di punti e spunti di riflessione. La Lazio vola sulle ali dell'entusiasmo, la Roma silenziosamente inanella successi e vittorie.

Risponde con il 3-5-2 la Lazio di Simone Inzaghi. In avanti c'è Immobile, in dubbio fino a ieri pomeriggio, assieme a Luis Alberto, mentre Milinkovic-Savic partirà dalla linea di centrocampo. Sulle fasce ci saranno Lulic e Marusic, mentre il terzetto difensivo è composto da Bastos, de Vrij e Radu.

La Roma si schiera con il classico 4-3-3 con Perotti, Dzeko ed El Shaarawy a comporre il tridente offensivo e Radja Nainggolan che torna a metà campo vincendo il ballottaggio con Lorenzo Pellegrini. Assieme al belga ci sono Strootman e De Rossi, mentre in difesa ci sarà il primo derby da giallorosso di Kolarov.

Benvenuti amici di Vavel Italia alla diretta live, scritta ed online del Derby della Capitale tra Roma e Lazio. Un derby forse mai così importante per la classifica di Serie A