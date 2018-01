Roma, Di Francesco verso il recupero con la Sampdoria: De Rossi verso la tribuna, Schick per Dzeko

Foto AS Roma

La Roma di Eusebio Di Francesco prova a voltare pagina, dopo due mesi di delusioni e di risultati scadenti: una vittoria, tre pareggi ed altrettante sconfitte nelle ultime sette gare, nelle quali i sogni di gloria dei giallorossi del tecnico pescarese sono andati in frantumi. Quattordici punti di distacco dal Napoli, uno in meno dalla Juventus ed una forbice diventata improvvisamente irrecuperabile nel giro di pochissime gare, nelle quali la truppa capitolina sembra aver perso tutte le certezze fin qui maturate. La difesa tiene, ma non come prima, l'attacco non produce. Occorre una svolta e la trasferta di Genova contro la Sampdoria di Giampaolo potrebbe rappresentare il turning point stagionale.

Doria reduce da una brillante vittoria sulla Fiorentina, mentre la Roma ha subito in extremis il pareggio di Eder a San Siro, al termine di una prestazione positiva soltanto a metà. Troppo remissiva la squadra di Di Francesco nella mezz'ora finale, in balia della rimonta neroazzurra e delle scorribande dei padroni di casa; il tutto senza controbattere praticamente mai. Serve una scossa, ed i rumors di mercato in tal senso non sembrano aiutare l'animo di un gruppo profondamente turbato. A Marassi non ci sarà Edin Dzeko, oramai in procinto di diventare un nuovo calciatore del Chelsea: tutto fatto per il bosniaco, che con Emerson Palmieri si trasferirà alla corte di Antonio Conte.

L'erede di Dzeko sarà Patrick Schick: l'operazione di mercato in uscita legata al bosniaco non è soltanto legata all'aspetto economico dell'affare, ma anche un'occasione in questi mesi di ripartire e dare maggiore fiducia all'attaccante ceco, il quale dovrà districarsi tra un ruolo non propriamente suo ed una pressione che a questo punto salirà esponenzialmente sulle proprie spalle. Schick ma non solo, a Marassi non ci sarà nemmeno Daniele De Rossi, con Di Francesco che punterà ancora su Strootman davanti alla difesa, con Pellegrini e Gerson ai suoi lati. Nainggolan confermato nel tridente d'attacco, con Defrel pronto ad entrare nella ripresa riportando il belga in mediana.

Probabile formazione Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Gerson, Strootman, Lo.Pellegrini; Nainggolan, Dzeko, El Shaarawy.