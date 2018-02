Serie A, le formazioni ufficiali di Hellas Verona - Roma

Tutto pronto al Marco Antonio Bentegodi per l'anticipo della mezza della ventitreesima giornata del campionato di calcio della Serie A. Dopo i due pareggi per 1-1 negli anticipi del sabato, è la volta della Roma di Di Francesco andare a caccia di tre punti di fondamentale importanza per riscattare le ultime deludenti prestazioni e ripartire nella corsa ai posizionamenti per la prossima Champions League. Al cospetto dei capitolini, i padroni di casa dell'Hellas Verona di Fabio Pecchia, reduci dalla roboante vittoria di Firenze per 4-1 che ha dato nuova linfa e nuove speranze alla squadra scaligera. Ad un'ora dal fischio d'inizio i due allenatori hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione. Andiamo a scoprirle.

Ci sono Matos e Petkovic di punta tra le fila dei padroni di casa, che schierano anche l'altro nuovo arrivato, Aarons, in mediana. Buchel e Valoti al centro, Romulo a destra, con Ferrari, Caracciolo, Vukovic e Fares a protezione dei pali difesi da Nicolas.

Hellas Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti, Aarons; Matos, Petkovic. All: Pecchia.

Di Francesco sceglie ancora Under ed El Shaarawy ai lati di Edin Dzeko in attacco per la sua Roma. Nainggolan in mediana con Pellegrini ai lati di Strootman. Fazio e Manolas centrali, Florenzi e Kolarov esterni in difesa. Alisson in porta.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy. All: Di Francesco.