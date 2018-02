Roma, senti Di Francesco: "Bisogna lavorare sulla testa, credo nel ritorno al goal di Dzeko"

Source photo: profilo Twitter AS Roma

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa, presentando la prossima sfida della sua Roma contro il Benevento. Primo passaggio, su tanti infortunati: "Spero di poter dare i convocati a breve, spero ci siano anche De Rossi e Schick, il primo ci servirebbe tanto vista l'emergenza in mezzo. Trazione anteriore? Partiamo sempre così, ma quello che ci serve è più l'equilibrio di squadra e la sto rivedendo. Sicuramente sarà out dal primo minuto Daniele, lo valuto per inserirlo a partita in corso". Importanti anche le parole su Gerson: "A Firenze ha fatto due gol, deve crescere come movimento e innamorarsi meno della palla, ma è un brasiliano e loro ce l'hanno questo. Sarà sicuramente della partita domani, mi auguro possa fare una partita di ottima qualità, sono contento della sua crescita".

L'ex tecnico del Sassuolo ha inoltre detto la sua sulla sterilità offensiva della rosa negli ultimi incontri stagionali: "Mi fa piacere sentire che siamo l'ottavo attacco della Serie A, sta a significare che il gioco c'è ma dobbiamo trovare la cattiveria giusta sotto porta, anche se ne parliamo da tanto tempo. Bisogna lavorare sulla testa dei giocatori, è fondamentale sbloccarsi e guardate Cengiz, questa settimana ha segnato da tutte le posizioni. Credo che Edin in particolare abbia bisogno di trovare il gol il prima possibile".

In seguito, Di Francesco ha parlato degli obiettivi della Roma, in primis la qualificazione alla prossima Champions League: "E' un discorso che lascia il tempo che trova, dobbiamo ambire a raggiungere la Champions, ma abbiamo anche l'ottavo di finale da giocarci e stiamo lavorando anche in quella prospettiva. E' ovvio che parlare di qualcosa di più del terzo posto è assurdo visto il distacco. Con gli scontri diretti si può rimettere tutto in gioco, noi puntiamo alla Champions".

Inevitabile, poi, il passaggio sui possibili undici contro il Benevento: "Defrel prima punta? "Sì l'ha fatto con me al Sassuolo, anche contro la Roma una volta. Ha le caratteristiche per poterlo fare, ma non solo lui. Fazio a centrocampo? Mi volete far sbagliare per forza? Sarà successo dieci anni fa... non credo proprio, sarebbe metterlo in difficoltà. Fazio sta bene dove sta, in difesa". E ancora, su Perotti trequartista nel 4-2-3-1: "Assolutamente, giocherà o lui o Defrel domani in quel ruolo. Lui deve essere bravo a smarcarsi tra le linee, perché è nell'uno contro uno che da la differenza e qui a Roma ha giocato anche da falso nove".

In ultimo, Di Francesco ha parlato della situazione inerente Bruno Peres, che ha fatto un incidente con l'auto: "E' stato un episodio gestito come quello di Nainggolan, la differenza è che sono visti in maniera diversa. Abbiamo scelto di escluderlo dalla sfida di domenica e di multarlo, per crescere e dare mentalità serve tempo. Mi auguro che questo episodio sia l'ultimo, credo che questi errori grossolani non debbano essere commessi ad alti livelli e spero non succeda più