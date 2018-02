Roma, Di Francesco pensa a diversi cambi in vista del Milan

Non è andata per nulla giù ad Eusebio Di Francesco la prestazione della sua Roma contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. A Kharkiv si è vista una Roma a due facce: spigliata, solida e pratica nella prima frazione, fragile, ferma e disorientata nella ripresa. Diversi hanno deluso le attese in una partita fondamentale per la stagione della Roma e che compromette il discorso qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Ma c'è il campionato e per questo i giallorossi devono subito reagire perchè domenica sera c'è il big match contro il lanciatissimo Milan di Rino Gattuso che proverà il colpaccio per avvicinare proprio i prossimi sfidanti che occupano il terzo posto a nove punti di vantaggio sui rossoneri. Una Roma che vive un momento delicato della stagione considerando il difficile calendario nelle prossime settimane con Milan, Napoli e Torino prima del return match di Champions contro lo Shakhtar.

L'imperativo dunque è rilanciarsi dopo la delusione europea e per questo Di Francesco medita qualche cambio illustro di formazione anche per le energie spese in Ucraina. In difesa davanti ad Alisson potrebbe riposare Florenzi non al meglio per fare spazio a Bruno Peres con Kolarov sulla sinistra e Manolas e Fazio al centro. In mediana spazio a Strootman e Pellegrini al posto di un De Rossi in grande difficoltà soprattutto fisica contro lo Shakhtar. Sulla trequarti diversi dubbi ma dovrebbero giocare Under, Nainggolan ed El Shaarawy (in leggero vantaggio su Perotti). Infine come punta centrale è difficile che Di Francesco rinunci a Dzeko in una partita così importante, ma Defrel e soprattutto Schick scalpitano e non si possono escludere sorprese. La cosa certa è che Di Francesco non farà sconti a nessuno quindi domenica scenderà il campo il miglior undici dal punto di vista fisico e mentale per difendere il terzo posto e dare una risposta importante a tutto l'ambiente che si aspetta una grande prova d'orgoglio contro il Milan.