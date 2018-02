Roma-Milan in diretta, Serie A 2017/18 LIVE (20.45)

Roma: (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, Pellegrini; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

Buonasera e benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con le dirette scritte, rigorosamente in tempo reale, di VAVEL Italia! Io sono Stefano Fontana e sono onorato di potervi presentare il posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A: dallo Stadio Olimpico, va in scena Roma-Milan! Calcio d'inizio fissato per le 20.45, fischietto affidato a Paolo Silvio Mazzoleni, della sezione di Bergamo.

Il momento delle due squadre

Gara che si preannuncia sicuramente spettacolare: la Roma ha interrotto la sua serie di tre vittorie consecutive (arrivate contro squadre di blasone minore, come Verona, Benevento ed Udinese) perdendo in Champions League sul campo dello Shakhtar: un 2-1 incassato in rimonta che brucia, ma che non chiude affatto il discorso qualificazione. Tra dieci giorni, a Roma, infatti, potrebbe bastare anche vincere con un solo gol di scarto, a patto di non subirne.

Per il resto, i giallorossi continuano la loro corsa in campionato e si godono l'esplosione del turco Cengiz Under: cinque reti nelle ultime quattro partite ed un ruolo da protagonista nel nuovo modulo, il 4-2-3-1, che Di Francesco gli ha disegnato intorno. La vittoria di ieri sera dell'Inter ha spinto la Roma al quarto posto, ed anche la Lazio potrebbe provare il sorpasso. La situazione, comunque, è più che mai complessa: le tre corrono sostanzialmente per il terzo ed il quarto posto che qualificheranno alla prossima Champions League, e sono racchiuse in soli tre punti: 51 per la truppa di Spalletti, rispettivamente 50 e 49 (con una partita in meno) per le due romane.

Dall'altra parte, il Milan che approccia la trasferta della capitale sarà in formato juggernaut: le vittorie consecutive sono quattro, i risultati utili ben undici. A partire dal derby vinto in Coppa Italia, i rossoneri non si sono più fermati, battendo in trasferta Cagliari e Spal, pareggiando a Firenze e ad Udine ed avendo la meglio negli scontri diretti interni contro Lazio e Sampdoria. La classifica è tornata accettabile ed ora la squadra di Gattuso, che è ancora in corsa in tutte e tre le competizioni, può ricominciare a sognare una (difficilissima) qualificazione alla prossima Champions.

Tre competizioni, già, che terranno impegnato il Milan all'inverosimile nel prossimo mese: tour di fuoco per i rossoneri, che sostanzialmente si giocano la stagione. Il calendario di Serie A, infatti, dopo la sfida alla Roma presenterà il derby con l'Inter e la trasferta di Genova contro il Genoa, alla ricerca di punti salvezza. In mezzo, le partite di coppa: se il Ludogorets sembrava avversario a dir poco abbordabile, altrettanto non sarà l'Arsenal, che incrocerà le armi con il Diavolo l'8 ed il 15 marzo. Il prossimo mercoledì, invece, toccherà alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio: 0-0 all'andata, in palio la possibilità di sfidare una tra Juventus ed Atalanta per il trofeo.

Le ultime dal campo

Eusebio Di Francesco si avvicina alla gara di stasera non senza dubbi: almeno un dilemma per reparto per l'ex-tecnico del Sassuolo, che dovrà fare a meno del lungodegente Karsdorp e di Gonalons. Dunque, nel 4-2-3-1 potrebbe essere Bruno Peres, nelle ultime settimane al centro di diverse polemiche per il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo, a completare la linea con Manolas, Fazio e Kolarov davanti ad Alisson: è ballottaggio con Florenzi. In mezzo la scelta è quella di Pellegrini accanto a Strootman, con De Rossi ancora dalla panchina, mentre Under ora come ora è insostituibile: sarà lui l'ala destra, con Nainggolan in posizione di trequartista centrale.

Oltre ai già citati Florenzi e De Rossi, potrebbero essere clamorosamente esclusi anche Dzeko e Perotti: serratissimo il ballottaggio per gli ultimi due posti, rispettivamente con Schick ed El Shaarawy, ex di lusso della gara.

Dall'altra parte Rino Gattuso deve valutare la condizione di Calabria: il terzino si è allenato in gruppo ma è reduce da un affaticamento muscolare, e lo staff rossonero vuole evitare ricadute. Dunque sarà valutato con attenzione, altrimenti è già pronto Abate, con Ricardo Rodriguez sulla sinistra. Bonucci e Romagnoli dovrebbero proteggere Donnarumma, confermati i "titolarissimi" anche per il centrocampo, che vedrà verosimilmente Biglia tra Kessié e Bonaventura.

Davanti, Suso e Calhanoglu riprenderanno la maglia da titolare dopo il riposo in Europa League, ma per il ruolo di prima punta c'è il solito ballottaggio: Gattuso ha detto di aver già deciso, ma non ha svelato le sue idee, anche se Nikola Kalinic sembra partire leggermente favorito su Cutrone.

Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, Pellegrini; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. All. Gattuso