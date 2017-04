Samp, continua l'avvicinamento al Sassuolo

Continua l'avvicinamento della Sampdoria alla partita di Sabato pomeriggio contro il Sassuolo. Dopo l'allenamento mattutino della giornata ieri, i blucerchiati sono tornati a calcare il campo superiore del centro sportivo Mugnaini di Bogliasco agli ordini del proprio tecnico, Marco Giampaolo.

Dopo il lavoro di scarico effettuato ieri da chi ha giocato domenica nella sfida contro la Fiorentina, oggi i giocatori doriano hanno lavorato a pieno ritmo potendo contare anche su alcuni giocatori della rosa Primavera, tra cui Andrea Tessiore. I giocatori, agli ordini di Giampaolo e del suo staff, hanno svolto una seduta prettamente tecnico-tattica con esercitazioni mirate alla partita di sabato, delle partitelle a tema e, a chiudere, la classica sfida finale. Sabato contro il Sassuolo l'imperativo è vincere, soprattutto se si vuole conquistare l'ottavo posto in campionato che permetterebbe di saltare il turno di Agosto della Coppa Italia.

Non tutti però hanno partecipato alla seduta d'allenamento collettiva. Luis Muriel e Jacopo Sala, infatti, hanno continuato il loro programma di recupero agonistico per tornare in piena forma dopo gli infortuni occorsi. Il colombiano ha saltato le prime due partite successive alla sosta per le nazionali, ma l'attacco blucerchiato non sembra averne risentito troppo grazie alle ottime prestazioni fornite da Patrik Schick e Fabio Quagliarella. Anche Edgar Barreto ha lavorato a parte, ma l'allenamento portato avanti dal centrocampista non ha nulla a che vedere con un infortunio, bensì con lo speciale programma concordato con la società.

Intanto però la Samp deve difendere i propri gioelli dagli assalti delle squadre estere. Dopo Schick, che ha fatto innamorare mezza Europa, big italiane comprese, anche Torreira è apparso sui radar di due società spagnole molto importanti: l'Atletico Madrid e il Siviglia. Gli osservatori dei colchoneros hanno visionato il ragazzo a San Siro contro l'Inter e al Ferraris contro la Fiorentina, confermando a Simeone la bontà tecnica del ragazzo, ma dovrà vedersela con il Siviglia pronto a un esborso non indifferente.