MotoGP - Marquez: "I rivali saranno Rossi, Vinales e Pedrosa"

MotoGP - Marquez: "Pronto per il Qatar"

Tra una settimana scatta il campionato del mondo 2017 di MotoGP e Marc Marquez sarà al via di Losail per difendere il terzo titolo di campione del mondo, ovviamene sempre in sella alla Honda HRC. I test pre-stagione parlano di un Honda come sempre competitiva, ma che quest'anno dovrà battagliare duramente con le Yamaha di Rossi e, soprattutto, di Maverick Vinales.

Il campione di Cervera è pronto ad affrontare la nuova stagione con una forma fisica smagliante. "Mi sento meglio rispetto all'anno scorso, ma non significa che il risultato sarà lo stesso", ha dichiarato Marquez al sito ufficiale della MotoGP. Il numero 93 ha disputato degli ottimi test arrendendosi solo ad uno scatenato Vinales, che si è guadagnato i gradi di grande favorito per l'esordio di Losail. Proprio il neo-arrivato in Yamaha turba il sonno di Marquez che non pensa di essere il favorito per il Gran Premio del Qatar: "abbiamo tutto il fine settimana per prepararci, ma iniziamo su una pista difficile per noi. Possiamo sicuramente puntare al podio".

Il tre volte campione del mondo individua anche i rivali per il campionato: "saranno sempre i soliti: Rossi, Vinales e Pedrosa, che ha fatto un precampionato molto costante". Resta fuori dall'elenco Jorge Lorenzo che deve ancora trovare la quadratura del cerchio con la sua nuova Ducati. "Vedremo cosa farà Lorenzo, potrà essere protagonista di buone gare , ma l'incognita è se potrà lottare per il podio ogni domenica", ha sentenziato Marquez.

Lo spagnolo nel 2016 ha dimostrato di aver appreso un'importante lezione dall'anno prima, ovvero quella di non forzare quando non è necessario, limitando quindi di molto le cadute: in una parola, costanza. E' lo stesso Marquez ad ammetterlo: "la lezione del 2015 usata nel 2016 è stata la costanza, voglio confermarla questa stagione e magari prendermi qualche rischio in più".