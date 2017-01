ATP Sydney/Auckland - I programmi

Thiem - Fonte: @SydneyTennis

L'Apia International Sydney e l'ASB Classic, infiammano i campi ed aprono la caccia grossa. Arrivano i quarti di finale, con una bella fetta di teste di serie. Tanti match di cartello, scopriamoli.

ATP SYDNEY

La Ken Rosewall Arena accoglie - come primo match - Muller e Cuevas. Sulla carta favorito l'argentino, ma il N°34 potrà giocarsi le sue carte contro un avversario terraiolo, poco predisposto al duro. Precedenti che sorridono a Cuevas. Segue il confronto Troicki - sentenziatore di Lorenzi - e Kohlschreiber, che ha eliminato Fognini al primo turno. Match che si prospetta equilibrato, senza particolari acuti. I precedenti fanno l'occhiolino al tennista teutonico, avanti 4-2. Arriva il momento del N°1 del seeding, Thiem, contro Evans. Favorito il talento austriaco, sia per la differenza di classifica e talento, sia perché il N°67 ama giocare sull'erba e il cemento lo rende vulnerabile. Primo head to head. Chiude il cerchio Carreno Busta, opposto a Kuznetsov. Favorito l'iberico, attenzione alla grinta del russo. Sono due i precedenti, parità assoluta.

Ken Rosewall Arena 12:00 noon

QF (6) Gilles Muller VS (2) Pablo Cuevas

Followed By

QF (5) Philipp Kohlschreiber VS (3) Viktor Troicki

Not Before 6:30 pm

QF (1) Dominic Thiem VS Daniel Evans

Show Court 1

QF (4) Pablo Carreno Busta VS Andrey Kuznetsov

ATP AUCKLAND

Il Centre Court sarà il teatro che ospiterà gli 8 tennisti in gara. Si parte con Haase - Sousa. Gradita sorpresa l'olandese, che batte Ferrer e si presenta in piena forma all'appuntamento. Davanti a lui Sousa, amante del cemento. Due precedenti, una vittoria a testa. Derby americano tra Johnson ed Isner. L'uomo dal dritto letale contro un bombardiere proficuo, chi la spunterà? I precedenti sentenziano Isner. Terzo match di giornata tra Baghdatis e Vesely. Due giocatori potenti che puntano su servizio e dritto, bravi sul duro. Favorito il cipriota, avanti anche 2-0 nei precedenti. Continua la crescita di Sock, chiamato all'esame Chardy. ​Parte in vantaggio lo statunitense, più completo e maggiormente in palla nell'ultimo periodo. J Sizzle davanti nei precedenti 1-0.

Programma

Centre Court 12:30 pm

QF Robin Haase VS Joao Sousa

Followed By

QF (7) Steve Johnson VS (2) John Isner

Followed By

QF Jiri Vesely VS (8) Marcos Baghdatis

Not Before 6:30 pm

QF Jeremy Chardy VS (4) Jack Sock