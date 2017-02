ATP - Rotterdam e Memphis, il programma di giornata - Source: Michael Dodge/Getty Images AsiaPac

Rotterdam - Dopo l'esordio vincente di Tomas Berdych nella giornata di ieri, spazio oggi ad un ricco programma. L'incontro tra Cilic e Paire cattura l'attenzione, per le attuali difficoltà del croato e per il talento del transalpino. La sconfitta con Brown conferma le carenze di Cilic, mentre Paire approda a Rotterdam dopo la semifinale a Montpellier (caduta con il connazionale Gasquet nel penultimo atto del torneo). Tre precedenti al momento, 2-1 Cilic nel complesso. Lo scorso anno, due affermazioni per il croato, entrambe al terzo.

Introduce la giornata il match tra Kohlschreiber e Pouille, mentre Tsonga - anche per lui semi a Montpellier, fatale l'incrocio con A.Zverev - attende la wild card Tsitsipas. Sul campo n.1, duello francese tra Mahut e Simon. Simon guida 5-2 ed è in striscia aperta da quattro partite con il connazionale. I due non si affrontano dal Roland Garros del 2015. Interessante anche la partita tra Klizan e Verdasco.

A Memphis, invece, fuori due giocatori di alto profilo. Mannarino capitola con Young al tie-break del terzo, Anderson cede al bosniaco Dzumhur. Quest'oggi in campo tre teste di serie. L'alterno Tomic gioca sul centrale con il qualificato Darian King, mentre Lu deve fronteggiare il talento americano Fritz. Infine, Darcis - settima forza del torneo - scende sul rettangolo con Albot.

Rotterdam - Il programma

CENTRE COURT 11:00 AM

1ST RD Philipp Kohlschreiber VS (8) Lucas Pouille

1ST RD (WC) Tallon Griekspoor VS Gilles Muller

1ST RD (WC) Stefanos Tsitsipas VS (6) Jo-Wilfried Tsonga

NOT BEFORE 7:30 PM

1ST RD (1) Marin Cilic VS Benoit Paire

1ST RD Borna Coric VS Karen Khachanov

COURT 1 11:00 AM

1ST RD Nicolas Mahut VS Gilles Simon

1ST RD Martin Klizan VS Fernando Verdasco

Memphis - Il programma (Italia +7)

STADIUM COURT 1:30 PM

1ST RD (Q) Darian King VS (5) Bernard Tomic

NOT BEFORE 3:00 PM

1ST RD Ryan Harrison VS Konstantin Kravchuk

NOT BEFORE 7:30 PM

1ST RD Taylor Fritz VS (8) Yen-Hsun Lu

1ST RD (WC) Frances Tiafoe VS (Q) Tim Smyczek

GRANDSTAND COURT 1:30 PM

1ST RD (Q) Peter Polansky VS (Q) Matthew Ebden

1ST RD (7) Steve Darcis VS Radu Albot

