Hernán Torres: "En el segundo tiempo nos faltó generación de fútbol"

Foto: El Tiempo

América de Cali no ha podido despegar aún en su regreso a la A. El conjunto escarlata cayó 2-1 en su visita al Deportes Tolima por la segunda fecha de la Liga Aguila y aunque es prematuro un juzgamiento, la preocupación no se aleja de los que conforman la institución caleña, ya que sigue en la zona de descenso y sus rivales más cercanos han empezado a sumar puntos.

Hernán Torres, director técnico del conjunto americano, hizo una autocrítica y dio su punto de vista sobre el encuentro que se disputó en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Análisis del juego

"Fue un partido intenso y disputado. Tolima ganó bien, convirtió dos goles, supo aprovechar nuestros errores y fue ordenado. Nosotros tuvimos un buen primer tiempo y un segundo en el que fallamos en la generación de fútbol, tocando sin hacer daño, pero esto es fútbol y tenemos que corregir".

El estratega de 55 años se mostró preocupado por no sumar puntos de la forma que lo esperaba. "Preocupa no sumar, si ganan lo que están en disputa con nosotros ¿Como no me voy a preocupar?. Pero somos conscientes y seguros de lo que estamos dando, necesitamos tener una regularidad de más tiempo en el partido, no sólo una mitad. América hizo cosas importantes en el encuentro, pero igualmente dejó de ejecutar aspectos significativos y el que gana es el que convierte los goles".

Además, es consciente de la falta que hacen varios jugadores de la plantilla que aún no están disponibles para el entrenador, y de lo que espera de los que han actuado en estas dos jornadas. "No sé si los que no están hacen falta, nuestro grupo está conformado por 25 jugadores, los que están han hecho méritos para jugar en América. Estoy esperando más de mis futbolistas porque sé que pueden dar más y van a hacerlo. Esperamos juntar el grupo humano, tenerlos a disposición y así tener más alternativas para encarar la Liga".

Para terminar, el entrenador que hace unos años también dirigió al rival que enfrentó advirtió a su equipo que "Debemos hacer los goles. América es un equipo que genera y produce pero no somos contundentes, de dos partidos solo un gol. Nos caracterizamos por hacer goles, el equipo es sólido en bloque, aplicado entre líneas y ordenado, pero debemos ser efectivos".

América de Cali recibirá y enfrentará en la tercera fecha al Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero, en donde espera revertir la imagen dejada estas dos jornadas y darle una alegría a su gente este sábado.