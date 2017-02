América de Cali vs Junior en vivo online por la Liga Águila 2017

Google Plus

Otro que tendrá un partido importante, es el volante ofensivo Robinson Aponzá, quien jugo y debuto en el primer equipo del América. Aponzá afirmo: "Este partido para mí es especial porque es el equipo donde me hice jugador, hice las divisiones inferiores y luego debute".

En Junior, es revelación el volante paisa Jonathan Estrada. El mediocampista ofensivo esta semana dijo: "Espero seguir mostrando este nivel. Tengo muy claro la oportunidad de estar acá. Los compañeros que tengo a mi alrededor, facilitan el trabajo mío como volante. Cada día me siento más cómodo en el equipo".

Y en cuanto soluciones para el América, el DT fue claro: "Hay que hacer los goles, el equipo genera y produce llegadas, pero no convierte. En la medida en que logremos definir, más posibilidades tendremos de ganar partidos".

Sobre el momento actual del equipo, su entrenador Hernán Torres opina esto: "Claro que me preocupa el tema del descenso, cómo no me va a inquietar; y más si ganan nuestros rivales directos, pero en la medida en que recuperemos la regularidad volveremos a ver el equipo que queremos",

El ex tiburón concluyó así: "Siempre vivire agradecido con Junior, con los directivos, con mis ex compañeros y la gente de Barranquilla".

Previo a este encuentro, el lateral Ivan Vélez ex Junior manifestó lo siguiente: "El cariño que le tengo a Junior es muy especial por todo lo que viví como jugador, como persona, por el cariño que mucha gente me demostró en su momento, y más porque allá viví la etapa más difícil de mi carrera con mi lesión y la muerte de mi madre".

El Junior de Barranquilla formaría con: Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Deybi Balanta, Alexis Pérez, Héctor Quiñones; James Sánchez, Leonardo Pico, Jonathan Estrada, Sebastián Hernández; Robinson Aponzá y Roberto Ovelar. D.T: Alberto Gamero.

El América estaría con: Carlos Bejarano; Iván Vélez, Camilo Pérez, Eder Castañeda, Járol Martínez; William Arboleda, Camilo Ayala, Brayan Angulo, Jeison Lucumí; Ernesto Farías y Charles Monsalvo (Cristian Martínez Borja). D.T: Hernán Torres.

El último encuentro entre América y Junior, se remonta al 26 de septiembre de 2011, terminando con victoria 0-1 a favor de los Tiburones, con anotación de Carlos Bacca.

En cuanto a duelos directos se refiere, los últimos 18 compromisos le dan una ventaja a los vallecaucanos: 8 triunfos, 4 empates y 6 derrotas. Sin embargo, en el último año que se enfrentaron (2011), los diablos rojos no pudieron ganarle a los tiburones.

Novedades de los Junioristas: de parte de los barranquilleros, la novedad más importante es que Junior viajó con su equipo A, solo estará ausente Lewis Ochoa que se encuentran resentido de una lesión.

Novedades de los Escarlatas: Lo más probable es que para el partido de mañana sea utilizado el delantero Cristián Martínez Borja. El resto del equipo podría ser el mismo que viene actuando por la liga.

El Junior comenzó esta etapa con un nuevo técnico, el profesor Alberto Gamero quien es el encargado del equipo profesional. Mientras que, Hernán Torres ascendió a la mechita y tiene el gran compromiso de devolver la gloria a una gran institución.

Dos grandes de nuestro apasionante fútbol colombiano se enfrentan en el gran clásico de la jornada. América en su vuelta a la A, se juega un partido de altura ante Junior. Ambos equipos buscan el primer triunfo por liga de la temporada.

Bienvenidos a la retransmisión del compromiso América de Cali vs Junior en vivo y en directo a través de VAVEL Colombia, por la tercera fecha la Liga Águila 2017-I. Este compromiso se jugará en el estadio Pascual Guerrero desde las 20.00 horas de este sábado.