Resultado América de Cali vs Jaguares por la Liga Águila 2017-I (0-2)

Hasta aquí los acompañé, un placer inmenso, sigan conectados con VAVEL.COM. Hasta la próxima!

Mal partido de América, por rescatar el arquero Bejarano. Bien Jaguares por conseguir este gran triunfo en Santiago de Cali.

90+4 Finaliza el compromiso en Cali

90+3' tiro libre peligroso a favor de América

90' Se jugaran 4 minutos más en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero

89' América insiste pero no consigue descontar

87' Último cambio en Jaguares

Sale Arrieta

Entra Agudelo

84' Segundo cambio en Jaguares

Sale Contreras

Entra Restrepo

83' Arrieta de nuevvvooo ! cerca paso el remate del jugador Cordobes

81' Se salva América!!!! Rivas desaprovecho la opción del tercero para Jaguares

77' Amarilla para el arquero Mosquera por perdida de tiempo

11 toques realizó Jaguares antes del gol

Jesus Arrieta anota el segundo para Jaguares

74' Gol de Jaguares

73' Primer cambio en Jaguares

Sale Mezú

Entra Rivas

70' Último cambio en América

Sale Mosquera

Entra Monsalvo

69' Por poco! se salva Jaguares

68' Falta sobre Hernández, tiro libre peligroso para América

58' Cambio en el cuadro Rojo

Sale Lucumi

Entra Hernández

57' Gol de Jaguares

54' La figura hasta el momento es Bejarano, quien ha evitado la caida del portico rojo

52' Cambio en América

Sale lesionado Castañeda

Entra Cortes

51' Se acaba de lesionar Castañeda en América

47' Fuera de lugar de Tecla Farias

45' Inicio el segundo tiempo

45+2' Finaliza el primer tiempo sin emociones

45' Se jugaran 2 minutos más en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero

42' Amarilla para Córdoba, en Jaguares

38' Partido muy cortado, falta sobre el Tecla Farias

33' Ataca Jaguares con peligro pero Bejarano ha respondido bien y se ha mantenido el 0 en el arco

30' Amarilla para América, Castañeda

27' Amarilla para Arrieta

23' Remate de Jaguares salvó Bejarano

20' El terreno de juego esta muy mojado y los jugadores escarlatas han tenido problemas con los taches que escogieron

17' Remate de Brayan Angulo que pasa lejos del arquero Mosquera

10' Atacó Jaguares, salvo Bejarano

7' Borjaaa! Por poco, anota el primero para el esquipo rojo

6' América ataca sin peligro, Jaguares intenta llegar al arco escarlata

1' Iniciiioo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero

19:54 Suenan Los himnos en el Olímpico Pascual Guerrero

19:50 Torneo Águila: 06/10/2013 Jaguares 0-0 América 09/02/2014 Jaguares 2-1 América 04/06/2014 Jaguares 4-1 América 08/06/2014 América 1-1 Jaguares 11/08/2014 América 3-1 Jaguares

19:30 América realiza trabajo de calentamiento

19:26 Titular confirmada América

Titular Jaguares

Mosquera; Castrillo, Avila, Cordoba, Gonzales; Londoño, Macahdo, Carrillo, Contrera; Arrieta, Mezu.

Hernán Torres le apostará por los mismos hombres que le dieron dos victorias seguidas. Ernesto Farías y Martínez Borja es la fórmula que le dará confianza ante Jaguares.

19:00 Bienvenidos a la retransmisión del América de Cali vs Jaguares en vivo. Encuentro que corresponde a la fecha 5 de la Liga Águila 2017 y que se disputará en el estadio Pascual Guerrero a partir de las 20:00 horas

La posible formación del América de Cali para este partido será: Carlos Bejarano; Iván Vélez, Éder Castañeda, Diego Herner, Juan Camilo Angulo, William Arboleda, Jonny Mosquera, Jhonatan Álvarez, Steven Lucumí, Ernesto Farías, Cristian Borja. DT: Hernán Torres

Jaguares en principio saldrá con: Wilian Buenaños; Darío Bustos, Ramón Córdoba, Carlos Saa, Leonardo Saldaña, Deiver Parra, Wilder Salazar, Juan Mezú; Denis Gomez, Mario Martínez, Junior Sandoval. DT: Hubert Bodhert

Mantente enterado de todo lo que ocurra en el Olímpico Pascual Guerrero, a través de nuestro twitter @Colombia_Vavel.

Recuerden que este compromiso América de Cali - Jaguares de Cordoba lo puede vivir a través de VAVEL Colombia a partir de las 20.00 horas este jueves.

Convocados para el partido de hoy:

Lista de convocados en América de Cali vs Jaguares

Jaguares de Cordoba

Lista de convocados de Jaguares

Los encuentros de estos dos equipos se dieron por el Torneo de Ascenso. 6 veces se han enfrentado, 2 victorias para cada lado y 2 empates es el saldo que hasta el momento deja América vs Jaguares.

Jaguares por otro lado llega con 4 puntos, producto de 1 victoria, 1 empates y 1 derrota que lo ubican en la casilla 15. Tiene un partido pendiente frente a Junior de Barranquilla.

El buen inicio no puede desviar la atención del equipo y el entrenador tolimense lo sabe y lo dice sinceramente: “Uno no puede estar tranquilo ni cómodo. Más estando en América… Estoy complacido por lo que está haciendo el grupo, todos están comprometidos y en verdad es una familia”, palabras previas al juego América VS Jaguares por fecha 5 de Liga Águila 2017-I que seguramente tendrá un marco especial para tener al escarlata caleño en escena.

2 triunfos, 1 empate y 1 derrota que suman 7 unidades es lo que lleva la campaña del profesor Hernán Torres con América de Cali. Inicio bueno para la campaña que debe ser perfecta para lograr sostener la categoría que es lo que principalmente preocupa a la hinchada Escarlata. Esto mismo reconoce el entrenador Hernán Torres, quien destaca el compromiso de todos sus jugadores: “Hice una práctica de fútbol con los que no jugaron y eso parecía una final, todo mundo quiere jugar, pero ya hay una nómina que ha venido trabajando bien”.

Muy buenas noches! Sean todos bienvenidos a la retransmisión del partido América vs Jaguares en vivo en la hermosa Sucursal del Cielo. Partido que se disputará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero sobre las 20Hrs.