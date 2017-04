Hernán Torres: "No hay tiempo para equivocarse"

Google Plus

Foto: Jeshimy Quiñones - Vavel

El conjunto americano se impuso sobre su eterno rival, con un contundente marcador de de 3-0, en el adelanto de la fecha 17 de la Liga Águila. Con este resultado, el conjunto escarlata se reafirma en el grupo de los ocho, escalando a la quinta posición, con 21 puntos. Los goles que llevaron a los diablos rojos a la victoria fueron conseguidos por Steven Lucumí, Cristian Martínez Borja y Juan Camilo Angulo.

Ante Deportivo Cali, los rojos mostraron una regularidad en los 90 minutos, factor en el que habían tenido falencias en los últimos duelos. Ante esta situación, el estratega tolimense aseguró que: "El equipo viene trabajando bien, pienso que comenzó a coger un ritmo ascendente en su nivel futbolístico, nuestros jugadores a nivel individual han mejorado mucho y han levantado su nivel".

Asimismo, el técnico de 56 años resaltó el rendimiento de sus dirigidos en el clásico vallecaucano, señalando que su conjunto hizo un trabajo completo, manejando una intensidad completa y buen cambio de ritmo, finalizando que "se le ganó a un gran equipo como es el Deportivo Cali".

Acerca de la titularidad de William Arboleda, el DT afirmó que desde la pretemporada, el jugador nacido en Buenaventura ha estado trabajando en esa posición. Además, añadió que el volante de 26 años ayuda mucho en la generación de juego del onceno americano, gracias a su técnica.

América ha venido mejorado su rendimiento en los últimos partidos, no solo obteniendo buenos resultados, sino en el fútbol que exhibe. En referencia al desempeño de los diablos rojos y de las últimas jornadas que quedan por afrontar, el técnico subrayó que “Quedan 6 partidos, no hay tiempo para disculpas, no hay tiempo para equivocarse. Es ya o ya, si queremos llegar a donde queremos llegar”.

Por último, Hernán Torres sostuvo que el enfrentamiento contra el Cortuluá, que se dispurará el próximo domingo en el estadio Pascual Guerrero, es un partido "de 6 puntos", ya que es rival muy difícil y que, al igual que América, está peleando en zona de descenso. “América no tiene partido fácil, todos los rivales son muy complicados”, culminó el DT.