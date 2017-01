Cortuluá perdió y empató frente a Junior en partidos amistosos

Cortuluá

En la fría Bogotá se disputaron 2 partidos entre Junior y Cortuluá, el equipo Juniorista dirigido por el experimentado Alberto Gamero probó sus nuevos refuerzos e increiblemente Juan Camilo Roa un ex Cortuluá anotó el único gol de la victoria 1-0. Mientras que el otro compromiso terminó 0-0.

Cortuluá inició sus partidos de pretemporada con una derrota y un empate en un doble enfrentamiento con el Junior, este domingo en el Complejo Deportivo Xcoli Norte, en Bogotá.

En el primer compromsio el conjunto barranquillero puso lo que sería su segunda plantilla y se logró imponer 1-0 con el volante Juan Camilo Roa, una de las nueve nuevas incorporaciones para la temporada 2017.

Junior obtuvo la victoria con la siguiente alineación: José Luis Chunga; Jesús David Murillo, Andrés Felipe Pecoso Correa, Deivy Balanta, Félix Noguera; Fáber Cañaveral, Rafael Carrascal; Édinson Toloza, Sebastián Hernández, Jorge Aguirre; y Juan Camilo Roa.

Para la pretemporada del equipo Corazón del Valle, se ascendió al jugador Mateo Puerta, donde expresó que siente una gran alegría y espera aportar lo mejor de él al equipo: "ser ascendido al equipo profesional es una gran alegría y es la recompensa al buen trabajo del año pasado, quiero aprovechar cada oportunidad que me de el profesor para aportar al equipo lo mejor desde mi posición" dijo el jugador.

Recordemos que el canterano Manuel Gardani Arias, arquero del conjunto vallecaucano fue convocado para defender los colores de la Selección Colombia sub 20 en el campeonato Sudamericano de Ecuador, donde este miércoles realizaron su debut frente a Paraguay empatando 1-1 y donde el arquero del Cortuluá fue titular.

Colombia se enfrentará con Ecuador el próximo viernes, mientras que Paraguay descansará en la segunda jornada.

Por otra parte no solo los varones se preparan para la Liga Águila, si no que también las mujeres quienes en este 2017 tiene la Liga Águila. Cortuluá esta en el grupo C con Pasto, Orsomarso, Quindío, Pereira y América de Cali.